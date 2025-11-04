Damià Ramis: "Es una gran suerte que Mallorca tenga una prueba como UTMB"

Damià Ramis no sólo subió al podio, lo hizo en casa, en plena Serra de Tramuntana. En la segunda edición de la Mallorca by UTMB, la prueba de 26 km de la categoría CDA ofrecía una ventana perfecta para el corredor mallorquín: salida en Valldemossa, final en el Port de Sóller, y un trazado que no perdona errores. Ramis cruzó la meta en 2 horas, 5 minutos y 19 segundos, y aunque le separaron apenas ocho segundos del segundo, para él ese tiempo supuso mucho más que un número: fue el triunfo de lo íntimo, de lo próximo.

Mientras el ganador, Jan Torrella, abría diferencias desde el inicio, Ramis gestionó las transiciones con mesura, las bajadas con técnica y las subidas con el temple de quien ha crecido entre olivares y bancales. "Os puedo asegurar que este tercer puesto es como cualquier victoria importante porque el nivel que había de atletas y gente profesional era impresionante. Es todo un éxito y no hay nada imposible", comentaba en meta, subrayando que esta carrera es también una celebración del territorio.

Con un UTMB Index de 759, Ramis ha acumulado buenos resultados en el circuito balear y español de trail, y ésta tercera plaza es un síntoma claro de que está preparado para dar el salto.

"Es una gran suerte que Mallorca tenga una prueba como UTMB y que esta organización se encargue de hacer una carrera tan grande e importante. Es impresionante que haya gente tan buena y ellos estén aquí y hagan una inversión importante estos meses que para nosotros son ya invierno", aseguró Damià sobre la organización.

Y aunque los cronos importan, quizá lo que más destaque sea esto: un corredor que corre por orgullo, por raíces, y por demostrar que la montaña de casa puede competir al más alto nivel. En la isla y fuera de ella. "Se irá mejorando e iremos haciendo cosas más importantes", finalizó.