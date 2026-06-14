Dalia Alonso gana la 21K del Trail 100 Andorra y Núria Tarragó arrasa en la 10K

Dalia Alonso no dejó dudas. La corredora del equipo Salomon Spain cruzó la meta del 21K Trail 100 Andorra este domingo 14 de junio como primera mujer y décima en la clasificación general absoluta, con un tiempo de 02:33:57 sobre un recorrido de 24,7 kilómetros y 1.375 metros de desnivel positivo. Una actuación que refuerza su posición como una de las voces más jóvenes y prometedoras del trail running español: Alonso fue campeona sub23 de España de trail running y ha participado en el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running en Canfranc.

Tras ella, en segunda posición femenina, finalizó la sudafricana Cana Peek (02:35:14), mientras que Laura Orgué, corredora del Club Pyrénées Ariègeois, completó el podio femenino con 02:37:36. Las siguientes españolas en llegar fueron Mar Castroviejo, que firmó la novena posición femenina con 03:15:53.

La participación española en la categoría masculina del Trail 21K fue llamativa tanto en número como en nivel. Arnau Aranda fue el mejor corredor español con una destacada tercera posición absoluta en 02:13:27, a poco más de siete minutos del ganador austríaco Wendelin Mörtendorfer (02:05:53).

Enric Pons terminó cuarto (02:20:12) y Pep Mirabet cruzó quinto (02:22:02), conformando un bloque español sólido en la parte alta de la general. Borja Castillo completó el podio español con el séptimo puesto absoluto (02:24:54), y Alexis Tormo cerró el top 10 general con 02:33:25.

Núria Tarragó gana el Trail 10K

En la distancia más corta del día, Núria Tarragó se llevó la victoria femenina con un tiempo de 00:53:09, llegando tercera en la clasificación general absoluta. La catalana, del equipo HOKA Spain, le sacó casi 40 segundos a su más inmediata perseguidora, la danesa Kamilla Sofie Vallin.

En el 10K andorrano, la segunda española en llegar fue Maite Ríos, con 01:02:16.

En masculino, el francés Guilhem Rimailho ganó con 00:51:10, mientras que Joan Gual fue el mejor español con la segunda plaza absoluta (00:52:23).