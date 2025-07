Dabiz Muñoz quiere correr un ultramaratón de 80 km: "Soy excesivo en todo"

Dabiz Muñoz no se conforma con ser el mejor chef del mundo. También quiere ser ultrarunner. A sus 45 años, el cocinero madrileño de tres estrellas Michelin sigue corriendo siempre que puede y mantiene viva una pasión deportiva que lo ha acompañado desde hace años. Ya ha completado varias maratones, pero ahora su cabeza apunta más lejos. Mucho más lejos.

"Me fliparía correr un ultramaratón de 60 u 80 kilómetros", confiesa el creador de DiverXO en una entrevista con Men's Health. No es una simple ilusión pasajera: forma parte de su manera de vivir. "Mi problema es que no sé hacer las cosas a medio camino y soy excesivo para todo en la vida en general", explica. "Hago todo a lo grande, me gusta arriesgarme siempre, dar todo, tanto en mi vida personal como en los retos deportivos y laborales".

Los retos deportivos de Dabiz Muñoz

Entre sus sueños está también completar el Ultraman, uno de los triatlones de larga distancia más duros del mundo, o el mítico Maratón des Sables, una prueba brutal de resistencia en el desierto. "Todo lo que tengo en la cabeza es a lo grande siempre", insiste. "Me flipan esos retos increíbles y locos".

Hace unos años, su figura ocupó las portadas de revistas como Men’s Health y Runner’s World. Entonces, el cocinero estaba en plena forma y sumaba entrenamientos largos como parte de su rutina diaria. Hoy, aunque su práctica del running es más lúdica, no ha perdido ni un ápice de su obsesión por los retos mayúsculos.

"Siempre he dicho que me encantaría hacer un Ultraman, el Maratón des Sables… Esos retos me encantan", concluye. Y viniendo de quien ha revolucionado la alta cocina desde su laboratorio madrileño, no sería extraño verlo algún día cruzando la meta de una carrera de 80 kilómetros. Exhausto, feliz, y con los brazos en alto, como cuando recibe un nuevo galardón… o sirve su último plato con una sonrisa.