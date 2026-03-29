TRAIL
La Cursa Tomir desafía al mal tiempo en Pollença con un final de auténtico lujo
La prueba reina tuvo que adaptarse a un recorrido alternativo de 25 kilómetros por la meteorología, pero mantuvo su dureza y dejó una jornada de gran nivel competitivo en Pollença
Pollença volvió a convertirse este domingo 29 de marzo en uno de los grandes focos del trail balear con una nueva edición de la Cursa Tomir, una cita que además acogía el Campeonato de Baleares en su prueba principal. La meteorología obligó a la organización a modificar el recorrido previsto y aplicar una alternativa de 25 kilómetros, una decisión marcada por la seguridad.
Lejos de deslucir la jornada, la Cursa Tomir volvió a dejar imágenes de enorme nivel deportivo y un gran ambiente en las calles de Pollença, con corredores de referencia internacional compartiendo protagonismo con algunos de los mejores especialistas del trail balear.
En la categoría masculina, la atención se centró en un desenlace de máximo impacto. Kilian Jornet, Elhousine Elazzaoui y Dakota Jones, los tres del equipo Nnormal, cruzaron juntos la línea de meta con un tiempo de 1:44:48, en una llegada conjunta que elevó todavía más el cartel de la cita.
En mujeres, también hubo un final compartido de enorme valor competitivo: Joyce Muthoni Njeru, Bel Calero y Emelie Forsberg entraron juntas en 2:04:42, confirmando el altísimo nivel de la prueba reina pese al contexto meteorológico.
La Ronda de la Cuculla, sobre 17 kilómetros, también respondió con una carrera rápida y muy exigente. En hombres, la victoria fue para Guo Shi (Nnormal) con 1:17:33, por delante de Iker Morilla (Mallorca Trail), segundo con 1:21:45, y Denis Cortés (CEM Les Llebres de Muro), tercero con 1:22:37.
En la carrera femenina, el triunfo se lo llevó Lucille Germain (Nnormal) tras parar el crono en 1:30:02, con Carme Cladera (Diaita) segunda en 1:38:25 y Maria del Mar González (CE Es Pedal de Bunyola) tercera en 1:42:34.
En clave autonómica, el Campeonato de Baleares dejó nombres propios. Bel Calero se proclamó campeona balear, con Núria Tauler en segunda posición y Garbiñe Sánchez en la tercera.
En categoría masculina, el título fue para José Luis García, seguido por Joan Toni Mayol y Joan Riutort, en un podio que vuelve a confirmar la solidez del trail de las islas.
La valoración final de la organización fue positiva, con mención especial al trabajo del voluntariado, el apoyo institucional y el comportamiento responsable de los participantes en un entorno tan sensible como la Serra de Tramuntana. La Cursa Tomir volvió a demostrar que puede adaptarse a las circunstancias sin perder su esencia, combinando montaña, identidad y competición al más alto nivel.
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