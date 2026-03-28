La Cursa Tomir da un salto de prestigio: Kilian Jornet, Emelie Forsberg, Elazzaoui y el resto de NNormal estarán en Pollença

La Cursa Tomir de Pollença, una de las más reconocidas del calendario de montaña en las islas, presentó oficialmente su nueva edición este viernes en el Hotel Cabot Pollensa Park Spa. La organización desgranó los detalles de una cita que volverá a tener en su prueba principal uno de sus grandes reclamos competitivos.

La distancia reina contará con 33 kilómetros más 3 neutralizados y 1.800 metros de desnivel positivo, y repetirá como Campeonato de Baleares, una condición que refuerza el peso específico de la carrera dentro del calendario autonómico. Junto a ella, también se celebrará una segunda prueba de 17 kilómetros más 3 neutralizados y 700 metros de desnivel positivo, un recorrido más rápido pero igualmente exigente, que en los últimos años ha ido ganando protagonismo entre corredores que buscan intensidad en formato corto.

La salida volverá a estar ubicada en la Plaça Vella de Pollença, desde donde los participantes afrontarán un trazado que mezcla historia, dureza y paisaje. Ese equilibrio entre identidad local y exigencia deportiva sigue siendo una de las señas de identidad de una carrera que discurre por caminos emblemáticos del macizo del Puig Tomir, en un entorno de gran valor natural.

El equipo NNormal, al completo

Uno de los grandes impactos de la presentación llegó con la confirmación del cartel deportivo. La edición de 2026 reunirá a nombres de enorme tirón mediático y competitivo. Entre ellos sobresalen Kilian Jornet, Elhousine Elazzaoui, Emelie Forsberg, Lucille Germain, Dakota Jones y Joyce Njeru, todos vinculados al equipo NNormal, en una alineación que multiplica la visibilidad de la prueba y la coloca en una dimensión superior.

A nivel local, también destaca el regreso de Bel Calero y Joan Riutort, vencedores absolutos de la edición de 2025, que volverán a colocarse en la línea de salida.

Más allá del nombre de las figuras internacionales, el valor de esta edición está en lo que representa para la prueba. La Cursa Tomir no solo gana foco mediático; también consolida su posición como una carrera con identidad propia, capaz de atraer élite sin perder el vínculo con el territorio. Ese mensaje también estuvo presente en las intervenciones institucionales y organizativas. El presidente de la Secció de Muntanya Club Pollença, Miquel Llompart, puso el acento en el trabajo colectivo y en el papel de voluntarios, patrocinadores y colaboradores, además de recordar que la carrera alcanza ya 26 años de historia sin perder de vista sus orígenes.

Acto de presentación de la Cursa Tomir / CLUB POLLENÇA

En la misma línea, el director de la prueba, Nino Moreno, agradeció el respaldo recibido y expresó su deseo de que la cita vuelva a ser un éxito. También intervino el director comercial de Cabot Hotels, Paco Sánchez, que subrayó la identificación de la empresa con los valores del deporte y con las iniciativas que se desarrollan en el municipio.

El cierre institucional corrió a cargo del alcalde de Pollença, Martí March, que defendió el valor de la prueba como algo que va "mucho más allá que una simple carrera", al entenderla como una muestra de amor por el territorio y de respeto hacia unas montañas únicas que deben cuidarse.

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Con ese contexto, la edición de 2026 se presenta como una de las más potentes de los últimos años. La mezcla de tradición, montaña, campeonato autonómico y estrellas internacionales convierte a la Cursa Tomir en una cita marcada en rojo para el trail balear. Pollença ya está lista para una jornada que promete mucho más que una competición: promete ambiente, simbolismo y una fotografía de gran impacto para un deporte que no deja de crecer.