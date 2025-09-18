La Cursa de la Mercè, consejos y análisis para comenzar la temporada

Cada mes de septiembre, Barcelona se viste de fiesta para honrar a su patrona, y entre las tradiciones más esperadas destaca una cita ineludible para corredores, la Cursa de la Mercè. Hoy el equipo de Sporty Hangover nos traen un análisis de cada paso para que puedas crear tu propia estrategia.

Consejo para la semana de la carrera

La semana previa a la carrera es clave para llegar fresco y motivado. Para conseguirlo es importante respetar ciertos temas:

• Reducir el volumen de entrenamiento, mantener rodajes suaves y un día de cambios de ritmos fáciles que activen las piernas sin acumular fatiga.

• Dedicar tiempo a descansar y dormir bien, la recuperación será el mejor aliado.

• Cuida la alimentación y una buena hidratación diaria.

• Evita probar material nuevo: usa zapatillas y ropa ya testadas.

• Por último, confía en el trabajo hecho: ¡ponte en valor!

Análisis para La Cursa de la Mercè by Sporty Hangover

Tramo 1: El recorrido de la Cursa de la Mercè es uno de los grandes atractivos de la prueba. Este año llega renovado con un cambio radical. Abandona la imponente Avinguda de la Reina Maria Cristina como punto de salida para situarse en Carrer d’Aragó, un punto más céntrico. La carrera saldrá en dirección Sants durante el primer kilometro para girar por Carrer Casanova y subir una esquina hasta volver a girar en Carrer de València. Comienza una recta larguísima de casi 2 kilometros hasta llegar al Passeig de Sant Joan. Estos primeros compases de la carrera son bastante llanos.

Tramo 2 y 3: En este punto viene una zona muy favorable con unos 3 kilometros en bajada y/o llano con tendencia a la baja hasta llegar a la Plaça de les Drassanes, rotonda en la cuál giramos y empieza la tortura del Paral·lel y Entença, aquellos que habéis corrido la Mitja Marató ya lo conoceis, de subida hasta el km8.

Tramo 4: Los últimos dos kilometros de la carrera serán más sencillos pero aún tiene una sorpresita con 500 metros de subida por Ronda de Sant Antoni (esquina c/Floridablanca, “Media Markt”) hasta Plaça Universitat para terminar en ligera bajada hasta la amplia llegada en Plaça Catalunya.

En definitiva, un trazado de 10 kilómetros completamente renovado para recorrer calles amplias y céntricas de la ciudad buscando llegar más a la gente que sale a la calle a animar a los corredores. Un circuito que también va a permitir correr mucho si se gestiona bien el esfuerzo ya que tiene más tramos favorables para volar.

Recorrido Cursa La Mercè / SPORT

Gestión del esfuerzo Como bien hemos definido en el análisis del recorrido, el circuito lo podemos dividir en cuatro tramos de esfuerzos diferentes: • Tramo 1: del km 0 al km 3 (Carrer Aragó y Carrer València hasta Passeig de Sant Joan): Es un inicio ideal para encontrar el ritmo y disfrutar del ambiente entre la multitud. El recorrido es bastante llano, lo que facilita establecer un ritmo crucero. Conviene ser ambiciosos si buscamos una buena marca, pero sin gastar todas las energías al principio. Con tanta gente es fácil dejarse llevar por el ritmo de los demás, así que sé honesto contigo mismo: escucha tus sensaciones, mide tus fuerzas y controla la respiración. • Tramo 2: del km 3 al km 6 (Passeig de Sant Joan hasta Plaça de les Drassanes): El tramo más favorable en cuanto a desnivel. Aquí es clave apretar un poco y arañar segundos al cronómetro, sabiendo que en el siguiente sector (tramo 3) los perderemos. En Passeig de Sant Joan alarga la zancada y empuja con más fuerza, pero con cabeza: gana entre 5 y 15 segundos/km según tu ritmo previo (si ya ibas rápido, con 5’’ basta; si empezaste más conservador, puedes llegar a 15’’ sin problema). Así evitarás llegar fundido a la subida de Drassanes. • Tramo 3: del km 6 al km 8 (Plaça de les Drassanes hasta Carrer Entença): Llega el infierno del Paral·lel. Si has corrido en Barcelona, por ejemplo la Mitja Marató, ya sabes que este tramo es duro: sufrirás y perderás segundos. La clave es estar mentalmente preparado. No le tengas miedo, solo respeto. Mantén la actitud: no te frenes, la propia subida ya marcará el ritmo. Al girar por Entença, recuerda que la “tortura” está a punto de acabar y en poco más de 400 m entrarás en un tramo llano que será un respiro. • Tramo 4: del km 8 al km 10 (Carrer Entença hasta Plaça Catalunya): Empieza llano, ideal para recuperar respiración y soltar piernas tras la subida. Pero no te relajes: tras 1 km aparece el último repecho, donde toca trabajar de cabeza. Guarda fuerzas para lo que viene: en Plaça Universitat encontrarás una ligera bajada hasta meta. Ahí sí, sube el ritmo, da progresivamente todo lo que te queda y, al entrar en Plaça Catalunya, esprinta hasta el final.

La Cursa de la Mercè es, ante todo, un símbolo de unión para Barcelona. Año tras año, miles de corredores de todos los niveles llenan sus calles para demostrar que el running es mucho más que cronómetros o marcas: es la experiencia de correr juntos, de compartir esfuerzo y sonrisas en una auténtica fiesta ciudadana. Cruzar la meta es sentir que uno escribe una pequeña página en la historia viva de Barcelona, una historia compartida por miles de corredores. ¿Y tú, te la vas a perder?