La Cursa de la Mercè 2026 bate su récord con 17.200 dorsales: ya puedes inscribirte

La Cursa de la Mercè 2026 vuelve a marcar el ritmo del running urbano en Barcelona. Las inscripciones para la edición de 2026 ya están abiertas desde este martes, y la organización lo ha hecho por todo lo alto: 17.200 dorsales disponibles, la cifra más alta de su historia. Son 2.700 plazas más que en la edición de 2025, cuando la carrera ya colgó el cartel de lleno con 14.500 participantes.

La cita está marcada en el calendario para el domingo 20 de septiembre, en plenas fiestas de la Mercè, la patrona de Barcelona. Una fecha que para muchos corredores de la ciudad ya es casi una tradición, una cita obligada que mezcla deporte, calle y fiesta mayor en la misma jornada.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, no escondió la satisfacción por el crecimiento de la prueba: "El running está de moda en Barcelona y nuestra tradicional Cursa de la Mercè sigue creciendo para dar la posibilidad a miles de corredores y corredoras de formar parte de uno de los platos fuertes de nuestra Fiesta Mayor. Este año seremos 17.200 atletas los que volveremos a llenar nuestras calles el domingo 20 de septiembre".

Una de las claves del éxito de la Cursa de la Mercè es su capacidad para aglutinar perfiles muy distintos bajo el mismo dorsal. La edición de 2026 mantiene las tres modalidades que han convertido la prueba en referente del running popular catalán.

La carrera de 10 km es la propuesta estrella, pensada para los corredores que quieren vivir una experiencia urbana por el centro de Barcelona. A su lado, la carrera inclusiva de 2 km garantiza que personas con discapacidad o movilidad reducida también tengan su espacio en la jornada. Y para los que quieren iniciarse en el running en familia o simplemente compartir la mañana con los más pequeños, la carrera familiar completa una oferta que prácticamente no deja a nadie fuera.

Un dorsal con causa

Más allá del deporte, la edición de 2026 tiene un componente solidario especialmente potente. La recaudación íntegra de las inscripciones irá destinada a Payasos Sin Fronteras, una entidad humanitaria nacida en Barcelona y con proyección internacional, que trabaja para mejorar el estado emocional de la infancia refugiada o desplazada por conflictos bélicos o desastres naturales.

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Las inscripciones están disponibles desde ya en la página web oficial de la carrera.