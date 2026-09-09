Cursa Mercabarna, la fiesta del deporte y la alimentación saludable

El domingo, 18 de octubre, unas 4.000 personas, entre corredores y sus familiares y amigos llenarán Mercabarna, que volverá a abrir las puertas de este gran mercado a los ciudadanos, en un día que se convertirá en la fiesta de la alimentación saludable y el deporte. Algunas de estas personas ya habrán participado en otras ediciones de la Cursa, pero muchos serán ciudadanos que visiten Mercabarna por primera vez y que se sorprenderán con su tamaño, paseando por los mercados centrales y acompañando a los niños que toman parte en las actividades relacionadas con los alimentos frescos y saludables y el deporte.

La Cursa: Los corredores atravesarán los mercados centrales de frutas y pescado

La Cursa empezará a las 11h con 2.000 corredores (es el tope para poder pasar por dentro de los mercados centrales) y dos recorridos, de 5 o 10 Km, que atravesarán los Mercados Centrales de Frutas y Hortalizas, el del Peix y otras instalaciones de esta gran ciudad alimentaria. A pesar de ser el domingo, habrá puestos de frutas y hortalizas abiertos para dar una idea de cómo son los puntos de venta de un mercado al por mayor.

Talleres alimenticios y actividades deportivas para pequeños y jóvenes

Los menores podrán disfrutar de 15 actividades alimentarias y deportivas que promoverán la alimentación saludable y el deporte.

Una comida solidaria de mercado: Sardinada y butifarrada popular

Para la comida de la Cursa se hará una gran sardinada y butifarrada familiar. Se cocerán a la parrilla 14.000 sardinas y 3.000 butifarras y se acompañarán de ensalada, fruta fresca y helados.

El dinero recogido entre esta comida popular -el adulto que no participan en la Cursa paga 5€ por la comida-, y las donaciones voluntarias de los inscritos en la Cursa, se entregarán a Obertament, entidad social que trabaja para combatir el estigma social asociado a la salud mental.

Bolsas de los corredores con 12.000 kg de alimentos frescos

Al finalizar la carrera, los corredores podrán ir a buscar la bolsa del corredor, llena de alimentos frescos, donados por las empresas de Mercabarna. Para llenar las 2.000 bolsas se necesitarán 12.000 kg de alimentos frescos.

Los ganadores de la Cursa: Galardones

Recibirán trofeo los corredores individuales en las distancias de 5K y 10K que lleguen primero a la meta (primero, segundo y tercer clasificados) en las categorías masculina y femenina. También el primer clasificado en la categoría de silla de ruedas, diversidad funcional visual y diversidad funcional intelectual (categorías femenina y masculina).

Asimismo, recibirán trofeo a los ganadores de la carrera por equipos, que está reservada sólo para grupos de trabajadores de las empresas de Mercabarna.

Mercabarna, abastece a 10 millones de personas

Mercabarna es una 'ciudad alimentaria' que hierve las 24 horas del día con un objetivo claro: garantizar el aprovisionamiento de alimentos frescos a los ciudadanos de Catalunya.

En sus 107 hectáreas (107 campos de fútbol), concentra los mercados mayoristas de Barcelona (los mercados centrales de frutas y hortalizas; pescado y marisco; y flores y plantas), y 550 empresas especializadas en la elaboración, el comercio y la distribución de productos alimenticios frescos.

En esta ciudad se concentran cada día 20.000 profesionales para vender o abastecerse de alimentos frescos, que después encontraremos en los mercados y comercios minoristas, pequeños y medianos supermercados y restaurantes.

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Mercabarna es uno de los principales mercados europeos y un eje fundamental para el sector agroalimentario catalán y español. Con 2,5 millones de toneladas de productos frescos comercializadas al año, este gran mercado alimenta a más de 10 millones de consumidores.