Cursa de la Dona 2025: horario, recorrido y calles cortadas en Barcelona

La Cursa de la Dona 2025 celebra su 21ª edición este domingo 16 de noviembre. La carrera, una de las más emblemáticas de la ciudad, supone una doble reivindicación, pues está dedicada a la lucha contra el cáncer de mama pero también reivindica y da visibilidad a la figura de la mujer dentro del deporte.

Con inicio en Avinguda del Marquès de l'Argentera y final en Avinguda Pujades, la presente edición de la Cursa de la Dona cuenta con un recorrido de 7,6 kilómetros que atraviesa algunas de las vías más emblemáticas de Barcelona. Se espera una participación de récord, con corredoras de todas las edades tiñendo de rosa las calles de la Ciudad Condal

La de Barcelona es una de las nueve carreras que se organizan entre marzo y noviembre, y las ciudades de Gran Canaria, Valencia, Madrid, Vitoria, Gijón, A Coruña, Zaragoza y Sevilla cuentan con su particular Cursa de la Dona. Respecto al carácter solidario de la prueba, este año los organizadores han querido hacer énfasis en la parte metastásica del cáncer de mama.

Imagen de archivo de la Cursa de la Dona / Quique Garcia

¿Cuál es el recorrido de la Cursa de la Dona 2025?

El recorrido de la Cursa de la Dona 2025 / Cursa de la Dona

¿A qué hora empieza la Cursa de la Dona 2025?

La salida oficial de la Cursa de la Dona 2025 tendrá lugar este domingo 16 de noviembre a las 9:00 horas (CET) desde la Avinguda del Marquès de l’Argentera.

¿Qué calles estarán cortadas durante la Cursa de la Dona 2025?

El tráfico se verá afectado durante la mañana del domingo en todas las vías que forman parte del recorrido. Las principales calles cortadas serán el passeig de Colom, Josep Carner, avinguda del Paral·lel, ronda de Sant Pau, carrer Urgell, Gran Via, carrer de la Marina, Ausiàs March, passeig de Sant Joan, avinguda Vilanova, passeig Lluís Companys (en sentido contrario a la circulación), carrer Bonaventura Muñoz, carrer de Wellington y avinguda Pujades.

La circulación se restablecerá de forma progresiva conforme las corredoras vayan superando cada tramo.