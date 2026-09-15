La Cursa DiR Mossos d'Esquadra Sant Cugat vuelve el 21 y 22 de noviembre

La Cursa DiR Mossos d'Esquadra Sant Cugat vuelve al calendario deportivo los próximos 21 y 22 de noviembre. Clubs DiR y Mossos d'Esquadra recuperan, con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, una prueba estrechamente vinculada a la ciudad vallesana, que celebrará su duodécima edición.

La carrera volverá a llenar las calles del municipio de corredores y corredoras, familias y personas aficionadas al deporte, en una cita abierta a toda la ciudadanía. El evento ofrecerá tres modalidades adaptadas a diferentes edades y niveles: la Cursa KIDS, que se celebrará el sábado 21 de noviembre, y las carreras de 5 y 10 kilómetros, que tendrán lugar el domingo 22 de noviembre.

El trazado de los 5 kilómetros recorrerá calles y espacios emblemáticos del municipio como el Pla del Vinyet, la avenida de les Corts Catalanes y Cerdanyola, las calles la Torre y Santiago Rusiñol, la plaza Quatre Cantons, la avenida Rius i Taulet, la calle Valldoreix, las ramblas de Can Mora y Ribatallada, la avenida de Gràcia, la rambla del Celler y la plaza de la Vila. El de los 10 kilómetros compartirá buena parte de este recorrido y lo ampliará por zonas como la avenida del Carril y de Can Picanyol, el paseo de Olabarria y la plaza Sant Joaquim, antes de llegar también a la plaza de la Vila.

Reyes Estévez, uno de los grandes referentes del atletismo catalán, será el cabeza de cartel de esta edición, en la que también tomará parte el corredor Èric Domingo. Las inscripciones, que son limitadas, ya están abiertas a través de la web oficial de la carrera.

Una carrera arraigada a la ciudad

La Cursa DiR Mossos d'Esquadra Sant Cugat ha mantenido históricamente una elevada capacidad de convocatoria. Entre 2014 y 2018 la prueba registró una media de 2.000 participantes, con un máximo de 2.177 inscritos en 2017, cifra que se prevé rebasar este año. Esta cita continúa consolidando el vínculo de Clubs DiR con el municipio, donde está presente desde hace más de dos décadas a través de su centro DiR Sant Cugat, un espacio de casi 11.000 metros cuadrados.

"El regreso de la Cursa DiR Mossos d'Esquadra Sant Cugat es una gran noticia para los vecinos y vecinas y para todas las personas que formamos parte de Clubs DiR y que entendemos el deporte como una herramienta de bienestar y cohesión social. Nos hace especial ilusión recuperar una cita tan arraigada en la ciudad", ha señalado Gerard Figueras i Alba, subdirector de Clubs DiR.

Momento del acto de presentación en el Ajuntament de Sant Cugat / MARTI MILLA

El evento es posible gracias a la colaboración entre DiR, el cuerpo de Mossos d'Esquadra y el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. Daniel Pérez Muñoz, jefe de la Región Policial del Pirineo y presidente del Club Deportivo Mossos d'Esquadra, destaca que esta edición "representa mucho más que la recuperación de una carrera deportiva; simboliza el reencuentro entre personas, entidades, instituciones y ciudadanía en torno a unos valores compartidos como el esfuerzo, la solidaridad, la convivencia y el compromiso con el deporte".

Por su parte, Núria Escamilla Belizon, concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, pone el acento en el papel del evento como herramienta para fomentar una ciudad más activa: "Hemos querido recuperar esta carrera con la voluntad de seguir construyendo una ciudad saludable, donde el deporte y los buenos hábitos formen parte de nuestra manera de vivir".

Actividad física, comunidad y solidaridad

Desde 1979, Clubs DiR trabaja para impulsar la actividad física, el bienestar y el sentimiento de comunidad a través del deporte. A lo largo de 2026, más de 22.000 personas habrán participado en sus diferentes actividades populares, entre las que destacan la cursa de Sant Cugat, la Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana, que superó los 15.000 inscritos en su última edición, el Pedaleja por La Marató de 3Cat y el DiR Xperience.

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La carrera incorporará también una vertiente solidaria a través de las donaciones voluntarias al formalizar la inscripción, canalizadas a través de la Fundació DiR, cuyo importe recaudado se donará íntegramente a la Fundació Dexeus Dona.