La Cursa de El Corte Inglés presenta su 46ª edición: novedades en el recorrido y 40.000 dorsales agotados en tiempo récord

La Cursa de El Corte Inglés volverá a llenar las calles de Barcelona de corredores el próximo domingo 10 de mayo. La cita, plenamente consolidada en el calendario deportivo de la Ciudad Condal, se prepara para dar paso a su 46ª edición, que presenta algunas novedades en su tradicional recorrido y contará con una participación expepcional.

Con inicio en Avinguda Diagonal y final en Plaça Catalunya, la presente edición de la Cursa de El Corte Inglés se desarrolla por un circuito urbano de 10 kilómetros homologado por la Federación Catalana de Atletismo. El trazado llevará a los participantes a través de las principales Barcelona como el Passeig de Gràcia, el carrer Aragó o la Gran Via de les Corts Catalanes, además algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad como la Casa Batlló.

La gran novedad en la presente edición se encuentra encarando la recta final de la carrera, concretamente en el kilómetro nueve. Con el objetivo de facilitar la fluidez del paso de los corredores antes de la meta y de mejorar su experiencia, la Cursa de El Corte Inglés incorpora a su recorrido el passeig de Sant Juan desde Tetuán hasta Arc del Triomf.

El recorrido de la Cursa de El Corte Inglés 2026 / El Corte Inglés

Cada edición de la Cursa del Corte Inglés acostumbra a contar con una gran participación, pero este año se han superado todos los pronósticos. La Cursa de El Corte Inglés habilitó un total de 40.000 dorsales para la carrera que quedaron agotados en un tiempo récord, lo que ha llevado a la organización a ampliar el cupo de participantes a falta de un mes para el inicio de la prueba.

Ante la gran demanda, la Cursa de El Corte Inglés habilita 10.000 dorsales adicionales, ampliando el cupo de participantes hasta los 50.000. Las inscripciones, como de costumbre, serán gratuitas y se podrán formalizar a través de la web lacursa.barcelona, mientras que la recogida de dorsales tendrá lugar del 4 a 9 de mayo en tres tiendas de El Corte Inglés: Plaça Catalunya (8ª planta), Diagonal (5ª planta) y Can Dragó (2ª planta).

La camiseta oficial de la 46ª edición de la Cursa de El Corte Inglés / Dani Barbeito

Otra de las grandes novedades de la presente edición será la camiseta solidaria de la marca deportiva Under Armour, diseñada por la artista catalana Marina Capdevila. Los beneficios íntegros de la venta de camisetas, cuyo precio de venta es de 19,90 euros, estarán destinados a la Cruyff Foundation

La Cruyff Foundation recoge el testigo de la Fundació Xana

Como viene sucediendo desde la celebración de las primeras ediciones, la Cursa del Corte Inglés estará asociada con una entidad social. Este año, la embajadora principal será la Cruyff Foundation, de la que la organización destaca su compromiso con la inclusión social a través del deporte y su labor para fomentar la actividad física entre niños, niñas y jóvenes.

Imagen de la presentación de la 46ª edición de la Cursa de El Corte Inglés / Dani Barbeito

La Cruyff Foundation recoge el testigo de la Fundació Xana, embajadora principal de la edición anterior. Susila Cruyff, presente en el acto, destacó la importancia de la carrera con fines solidarios. "Es el ejemplo ideal de como todos unidos podemos ayudar. Ya sean los corredores que compran las camisetas, los sponsors o gente que por amor al arte tenga ganas de ayudar al prójimo, que hoy en día hace mucha falta".

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Activa desde 1995 y con proyectos en más de 20 países del mundo, la Cruyff Foundation utiliza el deporte como una herramienta integradora para que los niños y niñas con necesidades especiales puedan tener más oportunidades y mejoren su calidad de vida.