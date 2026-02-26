La Cursa El Corte Inglés abre 40.000 inscripciones gratuitas para correr por Barcelona

Barcelona volverá a convertirse en una gran fiesta del running esta primavera. La Cursa El Corte Inglés abre inscripciones gratuitas con 40.000 plazas disponibles para su 46ª edición, consolidándose como una de las carreras populares más multitudinarias y queridas del país.

La cita será el domingo 10 de mayo y, como cada año, reunirá a corredores de todos los perfiles: desde atletas experimentados que buscan marca personal hasta familias, debutantes y grupos de amigos que quieren vivir la experiencia de correr por el centro de la ciudad sin coste de inscripción.

Una carrera que forma parte de la historia de Barcelona

Tras 45 ediciones, la prueba es ya un símbolo del deporte popular en la capital catalana. Generaciones de barceloneses han participado en un evento que combina tradición, ambiente festivo y deporte accesible para todos.

El atractivo principal vuelve a ser su carácter gratuito y abierto, un factor diferencial que explica el enorme volumen de participación y el rápido ritmo al que suelen agotarse los dorsales.

La edición de 2026 mantendrá su dimensión social con el apoyo a la Cruyff Foundation, reforzando el compromiso solidario de la carrera y su apuesta por el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo.

Un 10K rápido por el centro

El recorrido, de 10 kilómetros, unirá los dos centros más emblemáticos de El Corte Inglés en la ciudad: Avinguda Diagonal y Plaça Catalunya. Un trazado urbano y dinámico, pensado tanto para quienes quieren correr rápido como para quienes desean disfrutar del ambiente único que se genera en las calles.

La meta, situada en Plaça Catalunya, volverá a ser uno de los momentos más especiales del día, con miles de corredores cruzando la línea final en pleno centro de Barcelona.