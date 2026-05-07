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Cursa Corte Inglés 2026: más de 50.000 corredores participan en la carrera a favor de la Fundación Cruyff

La prueba atlética, que busca recaudar fondos para la Fundación Cruyff, prevé la participación de 50.000 corredores en la capital catalana

Imagen de la pasada Cursa de El Corte Inglés

Imagen de la pasada Cursa de El Corte Inglés / ECI

SPORT.es

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Barcelona acoge este domingo 10 de mayo la 46ª edición de la Cursa El Corte Inglés, una de las citas más populares del calendario atlético español, con 50.000 participantes inscritos.

La carrera, que se disputa a beneficio de la Fundación Cruyff —entidad dedicada a la inclusión social de niños y jóvenes a través del deporte—, dará el pistoletazo de salida a las 9h en la avenida Diagonal, frente al centro El Corte Inglés, y completará un recorrido por Balmes, Rosselló, passeig de Gràcia, Gran Via, passeig de Sant Joan y ronda de Sant Pere, donde se situará el arco de meta.

Los dorsales pueden recogerse hasta este sábado en los centros de El Corte Inglés de plaça Catalunya, Diagonal y Can Dragó, dentro del horario comercial. Llevar el dorsal oficial es imprescindible para tomar la salida.

En categoría masculina, el catalán Pol Espinosa parte como uno de los grandes favoritos junto al español de origen marroquí Bilal Ziadi y el francés Eliott Tissier. En femenina, la catalana Cristina Silva —ganadora de la 43ª edición y bronce en la 45ª— buscará el podio junto a Argentina Oria de Rueda y la estadounidense Meredith Bloss.

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La Cursa destaca por su compromiso con la paridad: la participación femenina se sitúa prácticamente a la par de la masculina, y más del 60% de los inscritos tiene entre 18 y 34 años.

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