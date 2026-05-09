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Cursa El Corte Inglés 2026: recorrido, horario y calles cortadas en Barcelona
Consulta todos los detalles de la Cursa El Corte Inglés 2026 en Barcelona: horarios, recorrido, calles cortadas y afectaciones al tráfico
La Cursa de El Corte Inglés da paso a una nueva edición este domingo 10 de mayo. Más de 50.000 corredores inundarán las calles de Barcelona en una de las ediciones más multitudinarias de una cita plenamente consolidada en el calendario deportivo de la Ciudad Condal, que este año estará apadrinada por la Cruyff Foundation.
Con inicio en Avinguda Diagonal y final en Plaça Catalunya, la 46ª edición de la Cursa de El Corte Inglés se desarrolla por un circuito urbano de 10 kilómetros homologado por la Federación Catalana de Atletismo. El trazado llevará a los participantes a través de las principales Barcelona como el Passeig de Gràcia, el carrer Aragó o la Gran Via de les Corts Catalanes, además algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad como la Casa Batlló.
La gran novedad en la presente edición se encuentra encarando la recta final de la carrera, concretamente en el kilómetro nueve. Con el objetivo de facilitar la fluidez del paso de los corredores antes de la meta y de mejorar su experiencia, la Cursa de El Corte Inglés incorpora a su recorrido el passeig de Sant Juan desde Tetuán hasta Arc del Triomf.
¿Cuál es el recorrido de la Cursa El Corte Inglés 2026?
Estas son las calles que recorrerán los corredores durante la disputa de la presete edición de la Cursa de El Corte Inglés:
- Avinguda Diagonal (salida)
- Plaça Francesc Macià
- Avinguda Diagonal
- Carrer de Balmes
- Carrer de Rosselló
- Avinguda Diagonal
- Carrer de Bruc
- Carrer de Mallorca
- Passeig de Gràcia
- Carrer d’Aragó
- Carrer de Calàbria
- Gran Via de les Corts Catalanes
- Passeig de Sant Joan
- Ronda de Sant Pere
- Plaça de Catalunya (llegada)
¿Qué calles estarán cortadas hoy en Barcelona hoy por la Cursa El Corte Inglés?
Las restricciones en las zonas de salida y llegada comenzarán el mismo domingo 10 de mayo de 5:00 a 14:00 horas (CEST), mientras que el corte total del circuito se producirá de 8:30 a 14:30 horas (CEST). Estas son las zonas que quedarán afectadas:
- Ronda Sant Pere, de Pau Claris a plaça Catalunya
- Plaça Catalunya (calzadas muntanya, Besòs y Llobregat)
- Passeig de Gràcia, de Gran Via de les Corts Catalanes a plaça Catalunya
- Carrer de Bergara
- Ronda Universitat, entre Rambla Catalunya y carrer de Balmes
¿A qué hora empieza la Cursa de El Corte Inglés 2026?
La presente edición de la Cursa de El Corte Inglés dará su pistoletazo de salida este domingo 10 de mayo a partir de las 9:00 horas (CEST) en Avinguda Diagonal 617, frente a El Corte Inglés de Diagonal.
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