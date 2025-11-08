Cursa de Bombers 2025: horario, recorrido y calles cortadas en Barcelona

La Cursa de Bombers Barcelona 2025 celebra este domingo 9 de noviembre su 26ª edición, en la que recupera su recorrido clásico con salida y llegada en la Avinguda del Marquès de l’Argentera. La prueba sirve como homenaje al cuerpo de bomberos de Barcelona, además de promover la actividad física entre los ciudadanos.

El circuito de la Vueling Cursa Bombers Barcelona 2025 consta de 10 kilómetros en los que destaca la presencia de la Via Laietana, uno de los tramos más emblemáticos del trazado. El recorrido atraviesa algunas de las principales arterias de Barcelona, ofreciendo un recorrido rápido y dinámico ideal para mejorar marcas personales.

Entre las calles por las que pasa la carrera destacan la Gran Via de les Corts Catalanes, la Avinguda del Paral·lel, el Passeig de Colom, el Passeig de Sant Joan, el Carrer Casp, la Via Laietana y la Avinguda del Marquès de l’Argentera.

¿Cuál es el recorrido de la Cursa de Bombers 2025?

El recorrido de la Cursa de Bombers 2025 / Cursa de Bombers

¿A qué hora empieza la Cursa de Bombers 2025?

La salida oficial de la Cursa de Bombers 2025 tendrá lugar este domingo 9 de noviembre a las 9:00 horas (CET) desde la Avinguda del Marquès de l’Argentera, punto que también acogerá la meta.

¿Qué calles estarán cortadas durante la Cursa de Bombers 2025?

El tráfico se verá afectado durante la mañana del domingo en todas las vías que forman parte del recorrido. Las principales calles cortadas serán la Gran Via de les Corts Catalanes, la Avinguda del Paral·lel, el Passeig de Colom, el Passeig de Sant Joan, el Carrer Casp, la Via Laietana y la Avinguda del Marquès de l’Argentera.

La circulación se restablecerá de forma progresiva conforme los corredores vayan superando cada tramo.