CUPRA Running Tribe reúne a 1.000 corredores en Barcelona

Un total de 1.000 corredores participaron este martes en una nueva edición de CUPRA Running Tribe, la iniciativa impulsada por CASA CUPRA Raval que combina deporte, comunidad y estilo de vida.

La cita tuvo como punto de salida y llegada Beso Pedralbes, desde donde los participantes pudieron escoger entre tres recorridos de 4, 6 y 8 kilómetros por el barrio barcelonés de Pedralbes.

La jornada volvió a reunir a miembros de La Tribu, una comunidad creada alrededor de una misma pasión: correr, compartir experiencias y descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente.

Una vez completados los diferentes circuitos, el encuentro continuó con un ‘after run’ en Beso Pedralbes. Los asistentes pudieron participar en distintas actividades relacionadas con el deporte, el bienestar, el diseño y el estilo de vida.

La experiencia contó con activaciones de marcas como Adidas, ISDIN, Vichy Catalan, YoPRO, Hyperice, Suunto, Gudslip, Hohes C, Reko y CUPRA Design House.

Una comunidad con presencia internacional

CUPRA Running Tribe se ha consolidado como una de las iniciativas de comunidad más destacadas de CASA CUPRA Raval en Barcelona. El proyecto también se ha trasladado al CUPRA City Garage Madrid y ha ampliado su presencia internacional.

La iniciativa ya se desarrolla en ciudades como París, Múnich, Viena, Estambul, Manchester y Sídney. De esta manera, CUPRA continúa extendiendo un modelo de actividad que puede adaptarse a los diferentes CUPRA City Garages de todo el mundo.

La expansión del proyecto refuerza el crecimiento de una comunidad global vinculada al ‘running’ y a una nueva forma de entender la relación entre deporte, ciudad y experiencias compartidas.