Cuenta atrás para la Cursa de Bombers de Barcelona: todo lo que necesitas saber a dos meses de la salida

A solo ocho semanas de que miles de corredores colapsen las calles de Barcelona de rojo, arranca el periodo crucial de entrenamiento. La Cursa de Bombers no es una carrera de 10K cualquiera: su trazado rápido, el ambiente festivo y el empuje de los propios bomberos corriendo con el equipo de intervención la convierten en una de las citas más esperadas del calendario catalán.

Si vas a ponerte el dorsal, este es el momento exacto para estructurar tu plan de entrenamiento, afinar tu ritmo de carrera y asegurar tu plaza antes de que se agoten los dorsales.

El recorrido: un trazado idóneo para batir tu marca personal

El circuito de 10 km homologado destaca por ser uno de los más favorables para conseguir marca personal en la capital catalana:

Salida y llegada: Con el punto de partida habitual en Passeig de Picasso / Estació de França, la marea roja recorre los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Con el punto de partida habitual en Passeig de Picasso / Estació de França, la marea roja recorre los puntos más emblemáticos de la ciudad. Tramos clave: La bajada por Paral·lel y el paso por Gran Via de les Corts Catalanes permiten coger un ritmo crucero constante antes del empujón final hacia la fachada marítima.

Vercho: la App Oficial para preparar tu objetivo a medida

Llegar preparado a la Cursa de Bombers Barcelona empieza mucho antes de cruzar la línea de salida. Con VERCHO, la App Oficial de Entrenamiento, dispondrás de un plan totalmente personalizado para alcanzar tu objetivo con seguridad y confianza. A través de esta herramienta tecnológica, los corredores pueden adaptar la carga de trabajo de estas últimas ocho semanas a su nivel real, garantizando una progresión óptima y minimizando el riesgo de sobrecargas o lesiones.

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Estado de las inscripciones

Las inscripciones siguen abiertas en la web oficial, pero los cajones de salida más rápidos suelen agotarse a medida que se acerca la fecha.