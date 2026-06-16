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Los cuatro ejercicios para fortalecer las rodillas a partir de los 60 años

Las articulaciones pueden resentirse y afectar tareas rutinarias como subir las escaleras o levantarse

Cuádriceps

Cuádriceps / Sport

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Las rodillas son una de las articulaciones más complicadas del cuerpo humano, ya que soportan gran parte de la presión del peso corporal. Además, las rodillas son clave para el movimiento, nos mantienen estables y permiten hacer acciones básicas como caminar, sentarnos o saltar.

Por este motivo, es importante no subestimar el poder de la prevención de lesiones en estas articulaciones. Así mismo, es fundamental fortalecer los músculos que la rodean y mantener un peso saludable y equilibrado.

En este sentido, para proteger las rodillas debes entrenar los músculos que la sostienen: isquiotibiales, cuádriceps y glúteos. A partir de los 60 años, las articulaciones pueden resentirse y afectar tareas rutinarias como subir las escaleras o levantarse.

El doctor y médico certificado de ortopedia y sustitución del Mercy Medical Center (Baltimore, Estados Unidos), Nicholas Anastasio, fue entrevistado por el blog de Nike en relación a cómo pueden ayudarte los ejercicios para el dolor de rodillas.

Dolor de rodilla

Dolor de rodilla / .

"Los ejercicios que refuerzan los músculos que rodean la articulación de la rodilla pueden ayudar a reducir la tensión y mejorar determinadas condiciones que provocan el dolor de rodillas", explica al citado medio.

Las extensiones de piernas son uno de los ejercicios más recomendados, tanto para hacer en máquina como con pesos en los tobillos. Puedes realizar este ejercicio sin peso y añadirlo progresivamente.

A continuación, Anastasio recomienda las flexiones de piernas o leg curls, un ejercicio que "refuerza los isquiotibiales y proporciona soporte a la parte trasera de la rodilla".

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El experto señala al citado medio la utilidad del levantamiento de gemelos, una actividad que ofrece soporte "en la parte trasera de la rodilla o en los músculos traseros de la rodilla". Por último, Anastasio menciona el estiramiento de cuádriceps para "ayudar con la flexibilidad".

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