Cuatro colores, cuatro actitudes: HUAWEI Watch GT 7 llega para redefinir el reloj outdoor

El nuevo HUAWEI Watch GT 7 se presentará en tres versiones (Pro, 46 mm y 41 mm) con una paleta de colores que, por primera vez en la gama, parece pensada para algo más que agradar a todo el mundo.

El verde oscuro tiene algo de trail y montaña. El amarillo arranca miradas en ciudad. El rosa y el azul del 41 mm apuestan por un público que no quiere renunciar a la estética aunque lleve un reloj técnico en la muñeca. Un color para cada aventura, como reza el propio concepto de la serie.

El otro elemento que llama la atención desde el primer momento es la correa EasyCross, el nuevo sistema de liberación rápida de Huawei para la correa de fluoroelastómero.

La diferencia con una hebilla tradicional es real y se nota: se abrocha y suelta en segundos con una sola mano, sin riesgo de engancharse en la ropa ni de que el extremo roce durante un entreno intenso. Es un detalle pequeño en el papel, pero cuando llevas el reloj puesto durante horas seguidas, ese tipo de detalles acaban importando más de lo que parecía.

El HUAWEI Watch GT 7 Pro suma materiales premium (titanio y cerámica nanocristalina) que elevan la propuesta más allá del reloj deportivo de gama media.

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El lanzamiento oficial en Europa y España está previsto para el próximo 2 de septiembre, cuando se podrán conocer todos los detalles.