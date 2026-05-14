¿Cuántos kilómetros tiene la Zegama-Aizkorri?

La Zegama-Aizkorri es una de las carreras de montaña más emblemáticas del mundo. Cada año, cientos de corredores intentan conseguir un dorsal para enfrentarse a uno de los recorridos más técnicos, duros y espectaculares del trail running internacional. Pero ¿cuántos kilómetros tiene exactamente la Zegama-Aizkorri y qué tipo de terreno plantea?

La Zegama-Aizkorri tiene una distancia oficial de 42,195 kilómetros, es decir, una maratón de montaña. A pesar de coincidir en longitud con una maratón de asfalto, la diferencia en dificultad y desnivel es abismal.

El recorrido no solo es largo, también es extremadamente exigente en desnivel. Cuenta con un desnivel positivo de 2.736 metros que suponen un acumulado de 5.472 metros.

Esto convierte a Zegama en una de las maratones de montaña más duras del planeta, comparable a carreras de más distancia por la intensidad de sus subidas y bajadas.

¿Cómo es el recorrido de la Zegama-Aizkorri?

La carrera se desarrolla en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, en el País Vasco. El trazado recorre cumbres, collados, senderos técnicos y zonas boscosas, con puntos clave como Aratz (1.443 m), Aizkorri (1.528 m), Andraitz o Sancti Spiritu, el tramo más famoso, con un pasillo humano de cientos de aficionados animando sin descanso.

¿Por qué es tan dura pese a tener “solo” 42 km?

Aunque tiene la misma distancia que una maratón convencional, hay varios factores que hacen de Zegama un reto superior:

Terreno técnico : muchas zonas de roca, barro, raíces y subidas con manos.

: muchas zonas de roca, barro, raíces y subidas con manos. Condiciones meteorológicas : suele llover o hacer frío, lo que complica aún más el recorrido.

: suele llover o hacer frío, lo que complica aún más el recorrido. Cambios de ritmo : la carrera mezcla tramos corribles con zonas donde caminar es obligatorio.

: la carrera mezcla tramos corribles con zonas donde caminar es obligatorio. Presión competitiva: reúne a los mejores trail runners del mundo, lo que eleva el nivel desde el inicio.

La Zegama-Aizkorri es una carrera abierta al público, pero el número de dorsales es muy limitado. La demanda es tan alta que cada año se realiza un sorteo con miles de aspirantes. Es recomendable tener experiencia en montaña y carreras de desnivel alto antes de intentar afrontarla.

Los ganadores suelen terminar entre 3h40 y 4h10, mientras que el grueso del pelotón llega entre las 5 y las 7 horas.

Datos técnicos Zegama 2026

Altitud mínima: 296 m (Zegama)

296 m (Zegama) Altitud máxima: 1.528 m (Aizkorri)

1.528 m (Aizkorri) Tipo de terreno: sendero técnico, pista forestal, roca, barro

sendero técnico, pista forestal, roca, barro Avituallamientos: cada 5-7 km aprox.

La Zegama-Aizkorri tiene 42,195 kilómetros y más de 5.4072 metros de desnivel acumulado, lo que la convierte en una maratón solo en distancia, pero no en dificultad. Si buscas un reto de verdad, esta es la carrera.