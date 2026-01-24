Cuántos días de fuerza debe hacer un corredor a la semana: "Mejor será tu postura, tu zancada y tu forma de correr"

Correr es una deporte que tiene múltiples beneficios para la salud cardiovascular. No osbtante, algunos corredores cometen el error de centrarse en esta actividad física sin practicar otros tipos de entrenamiento. En este sentido, la fuerza es fundamental para disfrutar del running durante más tiempo.

Una buena rutina de fuerza ayuda a prevenir lesiones de tobillos, rodillas o cadera, entre otros. Es imporante entrenar la musculatura para preparar estas partes del cuerpo, que sufren del impacto contra la superficie durante la zancada y mejora el rendimiento en carrera.

Según un estudio publicado en 'Journal of Strength and Conditioning Research', el entrenamiento de fuerza mejora hasta un 4,6% el rendimiento en pruebas de distancia que varían desde los 1.500 metros hasta los 10k.

Carlos Rojo, experto en running, explicó que "muchos corredores creen que para mejorar solo hay que correr más. Más kilometros, más series, más fondo. Pero hay algo que pasa desapercibido y que marca una gran diferencia en el rendimiento y, sobre todo, en la prevención de lesiones: el entrenamiento de fuerza".

En su publicación de Instagram, el entrenador comentó que muchos corredores se centran en mejorar su carrera, olvidándose de los músculos. Según Rojo, omitir el entrenamiento de fuerza puede aumentar el riesgo de lesión.

"Nos enfocamos tanto en el sistema cardiovascular (entrenamiento metabólico) que nos ovlidamos del sistema muscular. ¿El resultado? Sobrecompensaciones, sobrecargas y lesiones", detalla el creador de contenido.

El experto en rendimiento deportivo lo tiene claro, "cuanto mejor estés a nivel muscular, mejor será tu postura, tu zancada y tu forma de correr". "Te moverás con más estabilidad y fluidez, y eso se traduce en correr más rápido y con menos esfuerzo", añade Rojo.

Por este motivo, el entrenador revela cuándos entrenamientos de fuerza hay que hacer a la semana: "Los que puedas realmente. Mínimo uno o dos, aunque lo ideal serían dos. En mi caso suelo dedicar el lunes y el viernes a entrenamiento de fuerza y en esos días no corro".

En último lugar, Rojo advierte que puedes entrenar fuerza el mismo día que salgas a correr, siempre que dosifiques la intensidad: "Cada caso es muy particular y a lo mejor tú no te puedes planificar así y no ocurre nada si haces un entrenamiento de fuerza en un día que corras. Pero intenta que sea de intensidad suave".