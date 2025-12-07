RUNNING
¿Cuánto dinero gana el campeón del Maratón de Valencia?
El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich reparte uno de los mayores premios económicos del calendario internacional, con bonificaciones extra por récord del mundo, de la prueba y de España
El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich no solo es la carrera más rápida de España: también es una de las mejor dotadas económicamente. El campeón y la campeona de la prueba este domingo 7 de diciembre pueden llevarse un premio base muy elevado, que aumenta de forma notable si logran detener el crono dentro de los rangos establecidos por la organización.
Las cuantías económicas, iguales para hombres y mujeres, convierten a Valencia en un destino prioritario para la élite mundial.
El ganador absoluto que cruce la meta en primer lugar puede llevarse hasta 75.000 euros si rebaja la barrera de 2:04:00 en categoría masculina o 2:19:00 en femenina. Si su marca queda entre 2:04:00 y 2:06:00 (hombres) o entre 2:19:00 y 2:22:00 (mujeres), el premio pasa a 50.000 euros.
En caso de que el tiempo supere los 2:06:00 en hombres o 2:22:00 en mujeres, la dotación para el vencedor es de 35.000 euros.
Las bonificaciones añaden un atractivo aún mayor. Quien logre batir el récord del mundo obtendrá un premio extraordinario de 1.000.000 de euros, la cifra más impactante del evento. También existe un incentivo de 30.000 euros por mejorar el récord de la prueba (2:01:48 en hombres y 2:14:58 en mujeres), y otros 25.000 euros para quien establezca un récord de España (2:05:48 y 2:21:27 respectivamente).
Además, Zurich, patrocinador principal, premiará con un trofeo específico a los primeros atletas españoles en cruzar la meta, tanto en categoría masculina como femenina, reforzando el impulso al atletismo nacional.
En definitiva, el campeón del Maratón de Valencia puede ganar desde 35.000 hasta 75.000 euros solo por el triunfo, pero el botín puede dispararse con los bonus: un día perfecto podría convertir al vencedor en millonario. No es extraño que la élite mundial elija Valencia para volar cada año.
