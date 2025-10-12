¿Cuánto dinero gana el campeón del Maratón de Chicago 2025?

El dinero también corre rápido en Chicago. La Bank of America Chicago Marathon 2025, que se disputa este domingo 12 de octubre, volverá a situarse entre las pruebas mejor pagadas del mundo.

El ganador o ganadora de la edición se embolsará 100.000 dólares de premio solo por cruzar la meta en primera posición, en igualdad total entre las categorías masculina y femenina.

La cifra sitúa a Chicago a la altura de sus hermanas mayores en el circuito de los World Marathon Majors, con un sistema de premios que reconoce tanto el rendimiento como la ambición. Detrás del cheque principal se esconde un escalado que recompensa hasta el quinto puesto (75.000, 50.000, 30.000 y 25.000 dólares), asegurando que el esfuerzo de los élites tenga recompensa incluso fuera del podio.

Un bonus si hay récord mundial

Pero el verdadero golpe sobre la mesa llega con las bonificaciones por récord del circuito, que ascienden a 50.000 dólares adicionales. Si alguien logra rebajar las actuales plusmarcas (2:00:35 en hombres y 2:09:56 en mujeres), el botín puede elevarse a 150.000 dólares en una sola mañana. En un recorrido tan rápido como el de Chicago, esa cifra es un incentivo real. No es casual que cada octubre la ciudad se convierta en terreno fértil para los cronos históricos y las estrategias arriesgadas.

A esa bolsa principal se suman premios complementarios para los mejores atletas estadounidenses, con hasta 15.000 dólares extra para el primer nacional, y para las divisiones de máster y silla de ruedas, donde los vencedores reciben 40.000 dólares cada uno. Un modelo que consolida el espíritu inclusivo del evento y refuerza su prestigio internacional.

El atractivo económico de Chicago no termina en la línea de meta. Los puntos obtenidos en esta carrera cuentan para la clasificación general de los Abbott World Marathon Majors, que otorgan otros 50.000 dólares al campeón de la serie anual. Así, un atleta que gane en Chicago y termine líder de temporada puede cerrar el año con una suma superior a los 200.000 dólares.

Más allá del dinero, la Maratón de Chicago representa una de las oportunidades más simbólicas del otoño para quienes buscan dejar huella. Una ciudad volcada, un circuito plano, un público entusiasta y una historia de récords forman el escenario perfecto. Pero es el premio —económico y deportivo— el que sigue marcando la diferencia: en Chicago, la gloria no solo se mide en tiempo… también en dólares.