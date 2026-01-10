¿Cuánto debes caminar al día para adelgazar? La regla de los 30 minutos sin pausas

Caminar está de moda. El último informe de tendencias sobre bienestar señala que cada vez más personas eligen caminar como ejercicio principal. ¿Pero basta con salir a pasear para mantenerse en forma? La respuesta depende de cuánto y cómo se camine.

Diversos estudios explican que para sustituir una sesión de gimnasio, la caminata debe durar al menos 30 minutos sin pausas, a un ritmo constante de alrededor de 5 km/h. Ese ritmo equivale a recorrer un kilómetro en 12 minutos, una velocidad más rápida que un paseo recreativo pero accesible para la mayoría. Caminar así ayuda a elevar la frecuencia cardíaca, mejorar la capacidad pulmonar y quemar calorías de manera similar a un entrenamiento moderado.

El auge del slow fitness proviene de una búsqueda de bienestar más holístico. En 2025 las tendencias de la plataforma Strava mostraron un aumento del 54 % en la práctica de caminar y largas caminatas. Paralelamente, el 54 % de los españoles citó la salud mental como su principal objetivo de bienestar. Caminar al aire libre se alinea con ambos objetivos: exige esfuerzo pero no es agresivo con las articulaciones, y proporciona una pausa mental frente al estrés.

Además, es más inclusivo que el running; no requiere equipamiento especial y se puede hacer en cualquier lugar, desde una ciudad a un sendero de montaña.

Para que el paseo cuente como ejercicio, se recomienda mantener una postura erguida, balancear los brazos y utilizar calzado adecuado. Incorporar cuestas suaves o alternar superficies aumenta la intensidad sin necesidad de correr.

Muchos entrenadores aconsejan comenzar con tres sesiones semanales de 30 minutos y, si se buscan mayores beneficios, incrementar el tiempo hasta 45 – 60 minutos. Combinar caminatas con ejercicios de fuerza dos veces por semana ayuda a mantener masa muscular.

La clave es la constancia. Un paseo esporádico no sustituirá al gimnasio, pero caminar a buen ritmo durante media hora cada día puede mejorar la salud cardiovascular, reducir el estrés y, junto con una dieta equilibrada, ayudar a perder peso. En tiempos en los que la gente quiere cuidarse sin obsesionarse, la regla de los 30 minutos es una fórmula sencilla y eficaz.