Crys Dyaz, entrenadora personal, revela el entrenamiento 'running' de Laura Escanes: "Ha adquirido un hábito y hemos puesto una meta"

Laura Escanes y Miki Núñez volverán a presentar las campanadas de TV3 el próximo miércoles, 31 de diciembre de 2025. Los comunicadores catalanes vuelven a repetir dúo televisivo, por tercer año consecutivo en la cadena autonómica.

La influencer es una de las creadoras de contenido más populares de nuestro país. En los últimos años, Escanes ha compaginado las redes sociales con su faceta como presentadora. Además, también se ha aficionado al running.

De hecho, la modelo ha compartido su parte de su progreso en Instagram: "Solo por el hecho de haber salido y empezado hoy con el día que hacía y a unas horas de coger un vuelo, me siento tremendamente orgullosa (aunque hayan sido 20 min y haya combinado caminar y correr)", explicó en una publicación.

Al principio, la influencer comenzó a salir a correr con el método CaCo. Posteriormente, consiguió superar una distancia de 10 kilómetros en menos de una hora: "Si hace un mes me llegan a decir que hoy estaría corriendo 10k en una carrera, no me lo hubiera creído", aseguró.

"No os puedo explicar lo orgullosa que me siento de mí misma, de cada segundo de esos 57:38. Cuando me decían que el running engancha, tenían toda la razón del mundo", detalló en 2024.

Desde 2017, Laura Escanes entrena con Crys Dyaz (@crysdyaz), fisioterapeuta y entrenadora personal de otras celebridades como Marta Díaz y Violeta Mangriñán. Hace un año, la revista Women's Health pudo hablar con la entrenadora para descubrir cuál ha sido su entrenamiento.

"Está completando sus entrenamientos de running con los entrenamientos que ya hemos estado haciendo en muchos años y sobre todo, ha adquirido un hábito y hemos puesto una meta que vamos a intentar conseguir y que estamos en proceso de ello", reveló Dyaz.

Durante el proceso, la entrenadora personal destaca el entrenamiento de fuerza y cardio, así como el acondicionamiento físico para prevenir lesiones: "Va a generar compensaciones en zonas que sufren más durante el running y así conseguir el objetivo que en este momento tiene".

Además, Crys Dyaz ha tenido que adaptar la rutina de entrenamiento al momento vital de Laura Escanes: "Empezamos por generar un hábito que no tenía. Una vez que conseguimos el hábito, nos fuimos adaptando al entrenamiento en el embarazo de su hija, luego en el posparto, luego el año pasado hicimos un trabajo más de fuerza y este año estamos más con el objetivo del running".