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SALUD

Ni crossfit ni pilates: este es el ejercicio que hace la gente que vive más años, según Dan Buettner, experto en longevidad

Dan Buettner ha analizado los hábitos de vida diarios de la población más longeva del mundo

La longevidad saludable, el objetivo de nuestra población cada vez más envejecida: “La dependencia se puede evitar”

La longevidad saludable, el objetivo de nuestra población cada vez más envejecida: “La dependencia se puede evitar” / FREEPIK

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Dan Buettner es un reconocido escritor estadounidense, popular por presentar la serie de Netflix 'Live to 100: Secrets of the Blue Zones'. El explorador es famoso por su investigación sobre las 'Zonas Azules', es decir, los lugares donde habitan las personas más longevas.

En estas regiones, hay más personas que superan los 100 años de edad, en comparación al resto del mundo. Por este motivo, sus características locales han sido estudiadas por científicos y demógrafos.

En su publicación, 'Las zonas azules', el autor menciona cinco regiones repartidas por el globo: Cerdeña (Italia), La isla de Icaria (Grecia), La isla de Okinawa (Japón), Loma Linda (California) y la Península de Nicoya (Costa Rica).

Para escribir su libro, Buettner ha analizado los hábitos de vida diarios de la población más longeva del mundo en estas regiones. Hace unos meses, el explorador fue invitado al podcast de ZOE para hablar sobre los patrones de la longevidad.

Grupo de personas caminando en el bosque

Grupo de personas caminando en el bosque / .

Al respecto de las 'Zonas Azules', el escritor explicó que "no son personas con mejores cuerpos que nosotros. No tienen una ventaja genética. No son más disciplinadas. No son más inteligentes. Evitan las enfermedades que acortan sus vidas en porcentajes más altos. Y por eso viven mucho tiempo".

"No ves a nadie haciendo CrossFit o Pilates o, ya sabes, usando una máquina elíptica en su sótano. Pero viven en lugares donde cada vez que van al trabajo, a casa de un amigo o comer fuera, tienen que caminar", apunta el divulgador.

Es decir, las personas más longevas mantienen una vida activa de forma natural y orgánica. Están en movimiento constante para cuidar de su huerto, hacer las tareas domésticas y caminan para desplazarse a los lugares de interés.

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"Calculo que se mueven cada 20 minutos más o menos, pero de forma inconsciente. Probablemente, mantienen su metabolismo más activo y queman más calorías que alguien que, ya sabes, trabaja todo el día en su escritorio y luego va a ir al gimnasio al final del día", afirma Buettner.

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