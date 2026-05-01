Cristina Segura, nutricionista, recomienda estos ejercicios para ganar músculo a partir de los 40 años

A partir de los 40 años, el cuerpo empieza a cambiar de forma sutil pero notoria: la energía parece menguar, las articulaciones reclaman más cuidado y esa tonicidad que antes llegaba con facilidad ahora pide un enfoque distinto. Por eso, el ejercicio se convierte en algo fundamental.

Cristina Segura, nutricionista con varios años de experiencia en salud integral, lo tiene claro: no se trata de rutinas extremas ni de gimnasios interminables, sino de movimientos inteligentes que despiertan el músculo dormido y devuelven la vitalidad.

El secreto a partir de los 40 años

Imagina un ejercicio que no solo fortalece las piernas, sino que al mismo tiempo activa la espalda, el core y hasta los hombros. Eso es lo que defiende Segura: priorizar gestos multiarticulares como la sentadilla profunda, el peso muerto o las flexiones adaptadas.

Estos ejercicios, tal y como indica Segura en una nueva publicación en sus redes sociales, son como un atajo para el cuerpo, porque imitan la vida real (agacharte a atarse los cordones o cargar bolsas) y liberan hormonas que construyen tejido muscular cuando el metabolismo ya no es el mismo que con 20 años.

No hace falta transformarse en un atleta. Tres días a la semana bastan: baja controladamente realizando una sentadilla hasta sentir cómo los glúteos arden, empuja el suelo con los talones en peso muerto para enderezarte, o haz flexiones de rodillas si las estándar todavía te intimidan.

Segura insiste en la paciencia: empieza ligero, escucha tu respiración y celebra cada repetición que completas en un circuito o rutina de ejercicios. Poco a poco, el espejo reflejará unas curvas más definidas y las acciones diarias comenzarán a ser mucho más llevaderas.

Más que músculos, independencia

Lo fascinante es ver cómo estos ejercicios van más allá de la estética. Fortalecen los huesos que se vuelven más frágiles por la edad, aceleran el descanso nocturno y espantan esa fatiga crónica que acecha en la mediana edad. Así que está en tu mano: los ejercicios son sencillos.

Segura lo ve en sus pacientes: mujeres y hombres que, tras varios meses de ejercicios, caminan más erguidos, realizan cualquier actividad sin agotarse y se sienten dueños de su cuerpo otra vez.