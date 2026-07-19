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Cristina Giner, professora de ioga: "Hauríem de fer com els gats i els gossos en despertar per començar bé el dia"

La periodista reflexiona sobre com hem d’escoltar el nostre cos

Un gato y un perro en el sofá

Un gato y un perro en el sofá

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David Cruz

David Cruz

La periodista, traductora i professora de ioga Cristina Giner ha compartit una reflexió senzilla sobre el benestar i la salut que cada vegada guanya més adeptes: començar el dia estirant el cos abans de mirar el mòbil o de saltar del llit a corre-cuita.

En una entrevista que ha concedit a La Vanguardia, la comunicadora defensa que alguns petits gestos quotidians poden transformar la manera com afrontem la jornada.

«Hauríem de fer com els gats i els gossos quan es desperten per començar bé el dia», explica l’autora, que recentment ha publicat un llibre sobre com podem integrar el ioga en el nostre dia a dia sense necessitat d’assistir constantment a classes ni de disposar de gaire temps lliure.

Segons explica, el cos necessita activar-se a poc a poc després de diverses hores de descans. Per això, recomana dedicar només uns minuts al dia a estirar els braços, les cames i l’esquena abans d’aixecar-se. «Els animals, quan es desperten, el primer que fan és estirar-se. Nosaltres hauríem de fer el mateix».

Persona mayor haciendo yoga

Persona mayor haciendo yoga / Sport.es

L’especialista insisteix que el ioga no es limita únicament a practicar diferents postures sobre una estoreta. Per a Cristina, la clau és prendre consciència del cos: parar atenció a la postura, respirar conscientment o evitar passar hores encorbats davant del mòbil o de l’ordinador.

En aquesta mateixa entrevista, Giner insisteix que estem sotmesos a una vida molt sedentària i que cal introduir moviments al llarg de tota la jornada laboral per canviar aquesta situació: aixecar-nos de la cadira, moure el coll i l’espatlla o fer pauses per respirar són gestos molt senzills.

I, per descomptat, hem d’escoltar els senyals del cos que ens avisen de l’estrès acumulat i de la tensió: «El cos ens avisa constantment, però moltes vegades no li fem cas».

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Amb un enfocament tan senzill com realista, Cristina Giner recomana aplicar el ioga en el dia a dia i anar més enllà de les classes tradicionals d’aquesta disciplina per notar canvis.

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