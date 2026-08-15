Cristina Giner, profesora de yoga: "Al respirar no utilizamos toda la capacidad pulmonar. Respiramos en las clavículas y de manera muy superficial, porque hacerlo de manera más profunda requiere centrarte en ello"

El yoga es una disciplina que ayuda a mejorar el bienestar físico y mental. A través de posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación, favorece la conexión entre cuerpo y mente. Esta disciplina se desarrolló como una práctica espiritual, hoy en día muchas personas realizan esta actividad como cualquier otro ejercicio físico.

La práctica del yoga mejora la postura y la flexibilidad, pero también ayuda contra afecciones como la ansiedad o la depresión. Adicionalmente, las personas que practican yoga pueden mejorar su coordinación, equilibrio, concentración, descanso e incluso la digestión, según el portal especializado Medline Plus.

La periodista Cristina Giner (Cáceres, 1978) ha escrito el libro 'Tú también eres yogui', una guía para integrar el yoga en tu día a día "sin necesidad de esterilla o de hacer huecos imposibles en tu agenda". La autora practica yoga desde hace 20 años y se ha formado como instructora de esta disciplina en varias escuelas.

Una postura de Yoga en el trabajo / .

De profesión, Giner ha trabajado como reportera y corresponsal para la cadena de noticias Euronews en Barcelona. En su formación, estudió danza clásica en la Royal Academy of Dance. Con motivo del lanzamiento de su libro, la comunicadora ha sido entrevistada en 'La voz de la Salud'.

Durante la conversación, Cristina Giner reflexiona sobre si el yoga es un estilo de vida, una disciplina o un entretenimiento: "Es complejo. Hablándolo con mi profesora de yoga, ella me decía que es una práctica trascendental. Al final, hay partes del yoga que son trascendentales, pero yo lo quiero ver como una herramienta para la salud, para nuestro bienestar".

No obstante, se trata de una disciplina que puede "abarcar toda la vida". La traductora resalta los "yamas", que son cinco prácticas que nos ayudan a vivir en sociedad: "La no violencia, no robar, la gratitud o el contento". A partir de ahí, también están las posturas o las respiraciones.

Mujer haciendo yoga en casa / .

En este aspecto, el yoga puede enseñarnos a mejorar nuestra técnica de respiración: "Muchas veces no utilizamos toda la capacidad pulmonar. Respiramos en las clavículas, que digamos, es una respiración muy superficial, porque hacerlo de manera más profunda requiere centrarte en ello".

De hecho, cómo respiramos puede influir sobre las emociones que tenemos en nuestra rutina diaria. "Si la gente empieza a entender que la forma de respirar tiene un impacto sobre las emociones y que las emociones a la vez también tienen un impacto sobre tu respiración; que son vasos comunicantes que pueden moldearse, ya sería mucho".

"Es decir, si yo estoy muy nerviosa, puedo sentarme un momento y empezar a hacer respiraciones más largas, aunque solo sean un poco más largas, ya aporta mucho. Mi intención es que la gente se dé cuenta de que viven en piloto automático y de que tienen que salir de él", sentencia la profesora de yoga al citado medio.