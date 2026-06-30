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Cristina Giner, profesora de yoga: "Puedes practicar muchas posturas de yoga mientras haces las tareas de casa"

La experta Cristina Giner explica que el yoga puede practicarse mientras barres, tiendes o recoges, pues todas exigen algún esfuerzo físico.

Cristina Giner

Cristina Giner

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Álex Pareja

Álex Pareja

Cristina Giner propone una forma de entender el yoga mucho más cotidiana y realista: no hace falta reservar una hora completa para la esterilla, porque muchas posturas pueden integrarse en gestos diarios como tender, barrer, cocinar o recoger la casa.

Su idea es que el yoga también puede vivirse fuera de la sesión formal, en pequeñas acciones que ayudan a mover el cuerpo, estirar y estar más presente. La profesora defiende que la práctica no tiene por qué limitarse a una clase tradicional, lo que puede ser muy útil para las personas más ajetreadas.

Un yoga más cotidiano

Según su enfoque, el yoga puede acompañar tareas domésticas sencillas y convertirse en una manera de cuidar el cuerpo sin cambiar por completo la rutina. Esto permite que personas con poco tiempo sigan en contacto con el movimiento y la respiración consciente.

Mujer haciendo yoga en casa

Mujer haciendo yoga en casa / Libre

Giner señala que estas posturas improvisadas ayudan a estirar suavemente el cuerpo, mejorar la circulación y evitar la rigidez que aparece tras pasar mucho tiempo quieto. Además, convertir tareas normales en pequeños momentos de atención corporal puede hacer que el día resulte más llevadero y menos mecánico.

Cómo puede aplicarse

La clave está en moverse con intención, no solo en ejecutar el gesto por inercia. La propuesta es bastante simple: al tender la ropa, por ejemplo, se puede alargar la espalda; al recoger objetos del suelo, se puede trabajar la flexión y la movilidad de caderas; y al limpiar superficies bajas o altas, el cuerpo puede adaptarse a distintas posturas.

No se trata de forzar posiciones complicadas, sino de aprovechar movimientos cotidianos para ganar conciencia corporal. Así, la casa se convierte en un pequeño espacio de práctica. Giner insiste en un yoga accesible, cercano y adaptado a la vida real.

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En lugar de presentar la disciplina como algo rígido o reservado a personas muy flexibles, la acerca al día a día de cualquiera. Su planteamiento encaja con la idea de que el bienestar no siempre depende de grandes rutinas, sino de pequeños hábitos sostenidos.

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