YOGA
Cristina Giner, profesora de yoga: "Si vamos todo el día encorvados, mirando el móvil o el ordenador, con el pecho cerrado, el cuerpo se colapsa y es difícil que haya calma"
Las malas posturas mantenidas durante horas acaban afectando al estado emocional
Uno de nuestros principales enemigos es el estrés, la ansiedad y el cansancio mental. Son elementos que ya forman parte de la rutina diaria de millones de personas y muchas veces no sabemos cómo deshacernos de ellos para poder entrar en un estado de paz mental.
Cristina Giner, experta e instructora de yoga, lo tiene muy claro: gran parte de este malestar no solo nace en la mente, también en la forma en la que usemos el cuerpo a lo largo de todo el día.
"Si vamos todo el día encorvados, mirando el móvil o el ordenador, con el pecho cerrado, el cuerpo se colapsa y es difícil que haya calma", explica en una de sus últimas entrevistas la especialista.
Según detalla, las malas posturas mantenidas durante horas afectan de forma directa a nuestro estado emocional. Pasar mucho tiempo sentado, con tensión en la espalda, el cuello y los hombros, genera una sensación de bloqueo que acaba influyendo en la mente.
Giner señala que el yoga no es únicamente hacer posturas complicadas ni demostrar que tienes más flexibilidad que el resto. La práctica de esta disciplina busca conectar respiración, cuerpo y atención para recuperar la sensación de equilibrio en medio del ritmo acelerado en el que estamos sumidos.
La instructora insiste en que pequeños gestos cotidianos pueden marcar una enorme diferencia: "algo tan simple como estirar la espalda, abrir el pecho o parar un momento a respirar puede cambiar cómo te sientes", asegura.
Expertos como ella explican que la respiración profunda ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, relacionado con la relajación y la calma. Por eso, detenerse unos minutos para respirar de forma consciente puede reducir la sensación de ansiedad acumulada.
Cristina Giner también anima a abandonar la idea de que el yoga es solo para personas jóvenes o con mucha flexibilidad. Existen estilos y ejercicios adaptados a cualquier edad y condición física, por lo que anima a probarlo.
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