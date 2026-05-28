Cristina Giner, profesora de yoga: "Si vamos todo el día encorvados, mirando el móvil o el ordenador, con el pecho cerrado, el cuerpo se colapsa y es difícil que haya calma"

Uno de nuestros principales enemigos es el estrés, la ansiedad y el cansancio mental. Son elementos que ya forman parte de la rutina diaria de millones de personas y muchas veces no sabemos cómo deshacernos de ellos para poder entrar en un estado de paz mental.

Cristina Giner, experta e instructora de yoga, lo tiene muy claro: gran parte de este malestar no solo nace en la mente, también en la forma en la que usemos el cuerpo a lo largo de todo el día.

"Si vamos todo el día encorvados, mirando el móvil o el ordenador, con el pecho cerrado, el cuerpo se colapsa y es difícil que haya calma", explica en una de sus últimas entrevistas la especialista.

Según detalla, las malas posturas mantenidas durante horas afectan de forma directa a nuestro estado emocional. Pasar mucho tiempo sentado, con tensión en la espalda, el cuello y los hombros, genera una sensación de bloqueo que acaba influyendo en la mente.

Persona mayor haciendo yoga / Sport.es

Giner señala que el yoga no es únicamente hacer posturas complicadas ni demostrar que tienes más flexibilidad que el resto. La práctica de esta disciplina busca conectar respiración, cuerpo y atención para recuperar la sensación de equilibrio en medio del ritmo acelerado en el que estamos sumidos.

La instructora insiste en que pequeños gestos cotidianos pueden marcar una enorme diferencia: "algo tan simple como estirar la espalda, abrir el pecho o parar un momento a respirar puede cambiar cómo te sientes", asegura.

Expertos como ella explican que la respiración profunda ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, relacionado con la relajación y la calma. Por eso, detenerse unos minutos para respirar de forma consciente puede reducir la sensación de ansiedad acumulada.

Cristina Giner también anima a abandonar la idea de que el yoga es solo para personas jóvenes o con mucha flexibilidad. Existen estilos y ejercicios adaptados a cualquier edad y condición física, por lo que anima a probarlo.