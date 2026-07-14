Cristina Giner, profesora de yoga: "Decimos que no tenemos tiempo, pero son pequeños momentos: parar un instante en la oficina, hacer una postura con la silla, respirar o probar un pequeño equilibrio mientras esperas en una cola"

Muchos estudios han demostrado con resultados concluyentes los beneficios asociados al Yoga, pero los expertos aseguran que esta disciplina va mucho más allá de los asanas (las posturas que se practican en la misma) y puede ser un estilo de vida si la persona consigue integrarla en su día a día de manera normal.

Así lo recoge Cristina Giner, experta en Yoga, la cual asegura que las posturas son solo uno de los ocho pasos de su filosofía tradicional. Sobre todo, porque en este arte físico también se incluyen otros elementos cruciales que mucha gente descuida como, por ejemplo, la respiración profunda o la meditación.

Cristina Giner / Imagen de Archivo

El Yoga va mucho más allá de las posturas

Esto último es especialmente importante en cuanto a que el Yoga es muy eficaz a la hora de gestionar el estrés del día a día. Algo que se hace más evidente gracias a la insistencia de la experta en que no tenemos por qué dedicar un espacio concreto de la jornada a practicarlo, sino que podemos llevar a cabo ciertos microgestos extraídos del Yoga que pueden ser muy útiles.

Cristina Giner pone varios ejemplos al respecto: desde tomarse unos minutos para estirar nada más despertarnos y notar cómo tocamos el suelo con los pies al salir de la cama hasta crear espacios en la jornada en los que podamos hacer una pausa para encontrar un momento de calma.

Ahí es donde la especialista sugiere que el Yoga se puede practicar en cualquier parte y en cualquier momento del día: no es necesario asistir a una clase compartida, sino que basta con respirar cuatro tiempos o hacer un estiramiento sutil usando la propia silla del trabajo o mientras estamos esperando nuestro turno en la compra.

En relación a esto último, la experta afirma que el Yoga debe ser utilizado como una herramienta de disfrute para el cuerpo y no para añadir más exigencia al mismo, lo cual sí ocurre con otro tipo de actividades físicas que no cuentan con los elementos identitarios de su filosofía que gira en torno al concepto de calma.

Una postura de Yoga en el trabajo / Imagen de Archivo

La especialista lo tiene claro: el estrés es uno de los elementos más dañinos para el cuerpo, sobre todo, cuando se mantiene de manera acumulada con el paso de los días. Y, precisamente, el Yoga puede ser un elemento sumamente eficaz a la hora de combatirlo a través de pequeños cambios en nuestra rutina.

En este sentido, Cristina Giner tiene claro que el Yoga no tiene por qué consistir en entrenar complejas posturas de forma frecuente, sino en estar en contacto con tu propio cuerpo y el mundo que te rodea desde una paz interior que se consigue paso a paso y de manera progresiva.