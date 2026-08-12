Cristina Giner, experta en yoga: "Dedicar unos minutos a estirar y respirar puede ayudarte a liberar tensiones y sentirte mejor"

En Occidente, el yoga suele asociarse a posturas difíciles, cuerpos extremadamente flexibles y sesiones para las que parece necesario disponer de mucho tiempo. Sin embargo, esta imagen se aleja bastante de lo que realmente propone una práctica que no exige alcanzar posiciones imposibles ni cumplir con un determinado nivel físico.

El yoga puede entenderse, ante todo, como una forma de reconectar con el cuerpo y encontrar momentos de calma en medio de una rutina marcada por las prisas. No se trata únicamente de realizar una serie de posturas, sino también de aprender a prestar atención a cómo nos sentimos, a nuestra respiración y a aquello que ocurre en nuestra mente.

Esta manera de entender el yoga es precisamente la que Cristina Giner, recoge en su libro 'Tú también eres yogui'. Una guía con la que busca acercar esta disciplina a cualquier persona, independientemente de su experiencia previa o de su condición física, dejando a un lado la presión y la necesidad de hacerlo todo perfecto.

Mujer haciendo yoga en casa / SPORT

Lo que realmente es el yoga

El yoga es una disciplina que va mucho más allá de las posturas físicas con las que habitualmente se relaciona en Occidente. Los Yoga Sutras de Patanjali recogen ocho ramas diferentes, entre las que se encuentran los yamas y los niyamas, vinculados con la manera de comportarse con uno mismo y con los demás.

Los asanas, es decir, las posturas y la parte más física de la práctica, representan únicamente el tercer paso. A partir de ahí entran en juego otros elementos como la respiración, la concentración y la meditación.

Los grandes beneficios que aporta el hacer yoga

El yoga puede convertirse en una forma sencilla de encontrar pequeños espacios de calma en medio del ritmo acelerado del día a día. No siempre es necesario disponer de mucho tiempo para practicarlo, ya que puede integrarse en situaciones cotidianas: detenerse unos minutos en la oficina, realizar una postura sencilla con ayuda de una silla, prestar atención a la respiración o incluso practicar un pequeño ejercicio de equilibrio mientras se espera en una cola.

Son gestos breves y fáciles de incorporar a la rutina que, además de ayudar a desconectar, pueden contribuir a mejorar la fortaleza, la coordinación y la sensación de calma. Cristina explica que el yoga ayuda, sobre todo, a crear espacio tanto a nivel físico como mental.

Al respirar y estirar, el cuerpo se libera y parece abrirse, pero también permite encontrar unos minutos para desconectar y dedicarse tiempo a uno mismo. Un pequeño hábito que, con constancia, puede transformar poco a poco la relación con el propio cuerpo y con uno mismo.

Persona mayor haciendo yoga / SPORT

Así puedes incorporar la respiración del yoga en el día a día para vivir con más calma

Respirar de forma consciente permite volver a conectar con el cuerpo. En el día a día, las prisas hacen que muchas personas adopten una respiración más superficial y clavicular, sin aprovechar toda su capacidad pulmonar. Frente a ello, una respiración más profunda, que comienza en el abdomen y se extiende hacia las costillas, puede favorecer la relajación y ayudar a recuperar la calma.

A veces, algo tan sencillo como detenerse unos segundos y prestar atención a la respiración puede ayudar a recuperar la calma. Incluso en situaciones cotidianas, como un trayecto en metro, se puede inhalar lentamente contando hasta cuatro y expulsar el aire durante otros cuatro segundos. Este pequeño ejercicio permite centrarse de nuevo en la respiración y rebajar la tensión del momento.