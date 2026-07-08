Cristiano Ronaldo, sobre su alimentación: "Yo no hago dieta, tengo buenas rutinas. Si hoy me apetece comer una hamburguesa con patatas lo voy a hacer"

Que Cristiano Ronaldo haya mantenido un físico élite en el mundo del fútbol durante más de 20 años puede atribuirse a muchas razones, pero sorprendentemente algo que ha desmentido el propio astro portugués es que siga una dieta estricta.

Cristiano Ronaldo rechaza hablar de dieta estricta, pero sí defiende una rutina alimenticia saludable

La leyenda del Real Madrid comentó en una entrevista con Edu Aguirre que no le gusta la palabra 'dieta'; dice que la palabra en sí viene del latín que expresa la idea de una rutina, y eso es lo que defiende: que lo que sí tiene en su día a día son buenas rutinas.

En ese sentido, asegura que si un día a él y a su familia les apetece comerse una hamburguesa con patatas, pues lo hace y no pasa nada. Y lo mismo con pizzas, dulces y demás; no tiene reparos en ello porque "hago las cosas bien".

Para Cristiano, por saltarte la buena rutina alimenticia una vez a la semana no pasa absolutamente nada. Además de que tampoco considera que ciertos caprichos deban considerarse automáticamente comida basura.

Asimismo, también asegura que estos pequeños deleites alimenticios son muy importantes a nivel psicológico. Es necesario contar con alguna comida que le permita a uno sentirse libre y simplemente disfrutar de lo que está comiendo en el momento.

Al final, lo que el delantero portugués quiere expresar es que mientras que uno mantenga unos hábitos alimenticios saludables, no hay problema alguno en darse un buen festín de vez en cuando. Obviamente no todos los días, pero esos 'descansos' se agradecen.

Después de todo, estar comiendo día tras día pensando solamente en mantener un cuerpo destinado a la élite del deporte puede ejercer una presión mental que desmotive, y eso sí puede acabar generando más efectos adversos que un capricho semanal.

Con todo esto, una cosa está clara: si hasta Cristiano Ronaldo entiende que un capricho puntual no arruina una buena rutina, quizá el verdadero secreto no esté en prohibirse todo, sino en sostener buenos hábitos la mayor parte del tiempo. Y es que al final, una buena rutina es la que te permita estar sano a nivel físico y mental.