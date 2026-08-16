Cristiano Ronaldo (41 años): "Como una dieta rica en proteínas, con muchos carbohidratos integrales, frutas y verduras, y evito los alimentos azucarados"

Cristiano Ronaldo es, por méritos propios, uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, el legado del portugués no se limitará únicamente a todo lo que ha conseguido dentro de un terreno de juego. Cuando llegue el momento de colgar las botas, también será recordado como uno de los grandes atletas de su generación y como un ejemplo de hasta dónde puede llegar un deportista cuando combina talento, trabajo y una enorme exigencia personal.

A sus cualidades futbolísticas siempre ha añadido un físico privilegiado. Durante buena parte de su carrera ha destacado por su velocidad, potencia, resistencia y capacidad de salto, unas condiciones que le han permitido mantenerse al máximo nivel durante mucho más tiempo de lo habitual.

Incluso con el paso de los años, Ronaldo ha conseguido conservar un estado de forma que le ha permitido seguir compitiendo y marcando diferencias cuando muchos futbolistas de su generación ya estaban retirados.

Ronaldo 1 / SPORT

Cristiano Ronaldo no piensa aún en el retiro

Cristiano Ronaldo ha construido una carrera difícil de comparar por dos motivos. El primero, por haber alcanzado un nivel que durante años solo ha encontrado comparación en el de su gran rival, Leo Messi. El segundo, por haber sido capaz de mantenerse en la élite durante más de dos décadas, desafiando el paso del tiempo y alargando una trayectoria que parecía destinada a terminar mucho antes.

Ahora, con 41 años, el portugués afronta una nueva temporada en Arabia Saudí después de haber vuelto a hacer historia al disputar su sexto Mundial. Sin embargo, la retirada todavía no parece estar entre sus planes inmediatos. Cristiano sigue marcándose objetivos y uno sobresale por encima del resto: alcanzar la histórica barrera de los 1.000 goles oficiales.

A ese reto individual se suma el deseo de continuar conquistando títulos con el Al-Nassr, con el que esta temporada ha conseguido levantar por primera vez la Saudi Pro League. El tiempo dirá hasta dónde es capaz de prolongar su carrera, aunque, viendo su ambición y su estado físico, tampoco parece completamente descartable verle intentando llegar a la Eurocopa de 2028.

Cristiano Ronaldo con su selección / SPORT

Lo que Cristiano Ronaldo desayuna cada mañana

La alimentación de Cristiano Ronaldo no ha sido siempre la misma. A lo largo de su carrera, el portugués ha ido adaptando su dieta a las necesidades de cada etapa y, especialmente, al tipo de físico que necesitaba para rendir al máximo sobre el terreno de juego.

Durante sus primeros años, cuando buena parte de su fútbol se desarrollaba lejos del área y partiendo desde la banda, Ronaldo apostaba por mantener un cuerpo más ligero y explosivo. La velocidad, la aceleración y la capacidad para superar rivales eran fundamentales en su juego, por lo que su preparación también estaba enfocada en potenciar esas cualidades.

Por ello, Cristiano Ronaldo tiene muy claro qué alimentos deben formar parte de su desayuno. Uno de los imprescindibles es el aguacate, que gracias a su contenido en grasas saludables le ayuda a mantener la energía durante más tiempo, además de favorecer la saciedad y contribuir al cuidado de la salud cardiovascular.

A este alimento le siguen los huevos, otra pieza importante dentro de su alimentación. Su elevado aporte de proteínas los convierte en un gran aliado para mantener y desarrollar la masa muscular, algo especialmente importante para un deportista con unas exigencias físicas tan elevadas. Además, también permiten que la sensación de saciedad se prolongue durante buena parte de la mañana.