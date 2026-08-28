Cristian Minoggio conquista la CCC 2026 bajo la lluvia

La CCC 2026 ya tiene campeón. Cristian Minoggio ha conquistado este viernes Chamonix después de una carrera marcada por la lluvia, el terreno mojado y un cambio de recorrido que eliminó durante la prueba la subida a La Flégère. El italiano cruzó la meta en 10:21:48, por delante de su compañero Miguel Arsénio, 10:27:25, y del estadounidense Hans Troyer, 10:33:29.

Minoggio construyó su victoria con paciencia. En La Fouly, km 40,7, todavía marchaba quinto, dentro de un numeroso grupo delantero. La situación comenzó a cambiar en la segunda mitad y el italiano apareció ya como líder en Trient, km 79,1, con 2:59 sobre Hans Troyer.

A partir de ahí ya no cedió el mando. En Les Tseppes, km 82,9, amplió su margen a 4:52, mientras detrás comenzaba una batalla abierta por las otras dos plazas del podio. En la salida de Vallorcine, km 90,1, Minoggio disponía ya de 7:39 sobre Miguel Arsénio y 7:40 sobre Troyer.

El italiano terminó completando la victoria en 10:21:48, en una CCC que finalmente alcanzó aproximadamente 107,8 kilómetros y 6.198 metros de desnivel positivo. Aunque se eliminó La Flégère, el recorrido de esta edición fue alrededor de ocho kilómetros más largo que el de años anteriores, por lo que los tiempos no admiten una comparación directa con otras ediciones.

Doblete de FUGA y lágrimas de Arsénio

La segunda posición fue para Miguel Arsénio, que protagonizó también una carrera de crecimiento progresivo. El portugués era cuarto en La Fouly y tercero en Trient antes de superar a Troyer y establecerse segundo en Vallorcine.

Su llegada fue una de las imágenes del día. Arsénio cruzó la meta en 10:27:25, a 5:37 de Minoggio, y lo hizo con las manos cubriéndole la cara y entre lágrimas, completamente desbordado por el resultado. Su segundo puesto completa además un doblete del Kailas FUGA Team en una de las grandes finales de la semana del Mont Blanc.

Sin embargo, también salió de California con la sensación de que su nivel físico era suficiente. "Creo que fue una experiencia de aprendizaje enorme y, de una forma extraña, también me dio confianza", explicaba antes de viajar a Chamonix.

Troyer había dejado clara además su manera de entender las carreras: "O ganar de forma espectacular o explotar". Para la CCC prometía intentar ser algo más inteligente sin renunciar a atacar. Su tercer puesto en su primera carrera europea termina siendo exactamente la respuesta que buscaba después de Western.

Podio masculino CCC Cristian Minoggio — 10:21:48 Miguel Arsénio — 10:27:25, +5:37 Hans Troyer — 10:33:29, +11:41

La meteorología condicionó buena parte de la jornada. La lluvia acompañó a los corredores durante amplios sectores del recorrido, endureciendo un terreno ya exigente y aumentando el desgaste durante las horas centrales.

Las condiciones terminaron provocando también una modificación de última hora: la organización decidió eliminar la subida a La Flégère, alterando el tramo final hacia Chamonix. Por ese motivo, cualquier comparación cronológica con las anteriores ediciones debe tomarse con cautela.