Tomar creatina está bien, pero los expertos coinciden en que no ayuda tanto a ganar músculo

La creatina es uno de los suplementos más populares en el mundo del fitness, asociada habitualmente al aumento de masa muscular y al rendimiento deportivo. Sin embargo, un estudio reciente ha puesto en cuestión su eficacia cuando se trata de ganar músculo.

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) y publicada en la revista Nutrients, comparó a dos grupos de personas que seguían el mismo programa de entrenamiento de fuerza durante 12 semanas. La diferencia era que uno de los grupos consumía la dosis estándar de creatina (5 gramos diarios), mientras que el otro no tomaba ningún suplemento.

Los resultados fueron claros: ambos grupos aumentaron su masa muscular de forma similar, sin diferencias significativas entre quienes tomaban creatina y quienes no. Esto sugiere que el factor determinante en el desarrollo muscular fue el propio entrenamiento, y no el consumo del suplemento.

Además, los investigadores observaron que el grupo que ingería creatina experimentó un ligero aumento de peso durante la primera semana. Sin embargo, este incremento no se tradujo en una mayor ganancia muscular a largo plazo. Según los expertos, podría explicarse por retención de líquidos y no por un crecimiento real del músculo.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que trata de corregir un posible sesgo presente en investigaciones anteriores. En muchos casos, los participantes comenzaban a tomar creatina al mismo tiempo que iniciaban una rutina de ejercicio, lo que dificultaba distinguir qué efectos correspondían al entrenamiento y cuáles al suplemento. En este ensayo, algunos voluntarios empezaron a consumir creatina antes de comenzar el programa, permitiendo una evaluación más precisa.

Pese a estos resultados, los investigadores no descartan por completo los beneficios de la creatina. Señalan que podrían observarse efectos positivos con dosis mayores o en periodos más prolongados, aunque advierten de que se necesitan más estudios para confirmarlo.

En definitiva, el estudio contribuye a moderar las expectativas en torno a este suplemento. Los expertos coinciden en que el entrenamiento de fuerza y una alimentación adecuada siguen siendo los pilares fundamentales para el desarrollo muscular, mientras que la creatina, en todo caso, actuaría como un complemento y no como un factor determinante.