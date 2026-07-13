Courtney Dauwalter vuelve a reescribir el Hardrock 100 con su cuarto título y un nuevo récord

Courtney Dauwalter ha vuelto a ganar el Hardrock 100, y lo ha hecho batiendo su propio récord del recorrido en sentido horario con un tiempo de 26:03:10, más de ocho minutos mejor que su marca de 2024.

La estadounidense llegaba a Silverton apenas dos meses después de terminar segunda en el Cocodona 250, y aun así dominó la carrera casi de principio a fin: en Kroger's Canteen ya sacaba 43 minutos a Careth Arnold, y aunque sufrió problemas estomacales en los tramos finales que redujeron su ventaja sobre el crono récord, terminó imponiéndose con una holgura de varias horas sobre el resto del pelotón femenino. Es su cuarta victoria en sus cuatro participaciones en la prueba.

Este triunfo es solo el último capítulo de una carrera que muchos consideran ya la más completa de la historia del ultrafondo femenino. Dauwalter debutó con fuerza en 2017, cuando ganó el Moab 240, una prueba de 386 kilómetros por el desierto de Utah, con casi diez horas de ventaja sobre el segundo clasificado, hombre o mujer. Un año después llegó su primera gran cita en distancia reina: el Western States 100 de 2018, que ganó en su estreno absoluto en la prueba.

En 2019 dio el salto a Europa y ganó el UTMB, el Ultra Trail del Mont Blanc, con un tiempo que superó en casi una hora a la segunda clasificada. Repitió título en 2021, año en el que también batió el récord del recorrido.

Entre medias, en 2020, protagonizó una de sus hazañas más recordadas: ganó el Big's Backyard Ultra, una modalidad de "última persona en pie" que obliga a completar un circuito de 6,7 kilómetros cada hora hasta que solo queda un corredor. Dauwalter aguantó 68 vueltas, unos 283 kilómetros, estableciendo el récord femenino de la prueba.

Courtney y la tradición de besar la roca al llegar a la meta / HARDROCK

El triplete de 2023

Pero si hay un año que resume su dimensión como atleta, ese es 2023. Aquel verano se convirtió en la primera persona, hombre o mujer, en ganar en la misma temporada el Western States 100, el Hardrock 100 y el UTMB, las tres citas más prestigiosas del calendario mundial de 100 millas, con apenas semanas de diferencia entre ellas.

En Western States pulverizó el récord femenino del recorrido por más de una hora y acabó sexta en la general absoluta. Menos de tres semanas después ganó el Hardrock, batiendo también el récord femenino. Y a finales de agosto, todavía con esas dos citas en las piernas, se impuso una vez más en el UTMB.

Su 2025 fue más irregular para sus estándares, con un abandono en el Cocodona 250 y un décimo puesto en el UTMB, pero este año ha vuelto a mostrar su mejor versión: ganó el Chianti 120k, fue segunda en el Cocodona 250 y ahora suma este nuevo récord en Hardrock. "Todavía no he completado una vuelta a Hardrock sin dejarme pedazos por el camino", había reconocido antes de la carrera. Esta vez, pese a las dificultades del tramo final, volvió a demostrar que su margen sobre el resto del pelotón sigue siendo enorme.