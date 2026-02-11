Courtney Dauwalter, la reina del trail, estará en la Tenerife Bluetrail: "Estoy deseando disfrutar de las vistas y subir hasta el Teide"

Santa Cruz de Tenerife vuelve a ponerse en el radar del trail con un anuncio de la participación de Courtney Dauwalter en la Tenerife Bluetrail by UTMB. La estadounidense, convertida ya en un icono del ultra, ha elegido el escenario canario para medirse en la distancia reina del evento, los 110K de la categoría 100M.

La carrera saldrá el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas desde la playa de Los Cristianos y trazará un viaje tan visual como exigente: ascenso hasta casi la cima del Teide (3.555 m) y regreso hacia el océano para terminar en Puerto de la Cruz. Para quien no quiera perder detalle, habrá seguimiento en directo a través de UTMB Live.

Dauwalter llega con un UTMB Index de 837 y con un currículum que intimida incluso a los más acostumbrados a leer listados de victorias. En 2023 firmó un hito histórico: se convirtió en la primera persona en ganar en una misma temporada Western States 100, Hardrock 100 y la UTMB de HOKA UTMB Mont-Blanc, el famoso Ultra-Trail Triple Crown, uno de los retos más duros y simbólicos del ultra running internacional.

Courtney Dauwalter, leyenda del ultra trail / FRANCK ODDOUX

A esa colección suma récords y triunfos en pruebas de referencia como Hardrock 100, Western States 100 o Moab 240.

La propia corredora lo explica con entusiasmo: "¡Estamos muy emocionados de vivir la experiencia Tenerife Bluetrail by UTMB! La isla ha estado en nuestra lista de deseos durante muchos años, y descubrirla corriendo 110 km nos parecía la forma perfecta de conocer de verdad este lugar tan bonito. Estoy deseando disfrutar de las vistas y subir hasta el Teide".

"Su participación es una excelente noticia"

La organización celebra el golpe de efecto. La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, lo resumió sin rodeos: "La participación de Courtney Dauwalter... es una excelente noticia porque tendremos la gran suerte de contar con una leyenda viva del trail running... Su participación no solo eleva el nivel competitivo de nuestra carrera, sino que la convierte en una cita imprescindible en el ámbito del ultra trail internacional".

Y no le falta razón: del 19 al 21 de marzo, Tenerife reunirá a buena parte de la élite para abrir el calendario de 2026 con una edición que promete batalla.

Los otros favoritos en la Tenerife Bluetrail

Porque el cartel no se queda en el nombre propio. En el 110K también aparecen Manon Bohard Cailler (742), Aroa Sio (729) e Ida-Sophie Hegemann (725), mientras que en hombres asoman perfiles de podio como Andreas Reiterer (906), Raúl Butaci (889), Ramón Manetsch (883) y Ricardo Cherta (874).

En el 73K, la suiza Judith Wyder (810), segunda en la OCC 225, encabeza una lista con Martyna Mlynarczyk (788), Elísa Kristinsdóttir (761) y Mimmi Kotka (714); y en categoría masculina destacan Hugo Deck (891), Yannick Noel (887), Andreu Simon (885), Claudio Díaz Castan (872) y Marc Bernades (872).

La distancia 47K suma otra constelación: Rosa Lara Feliu (791), Sylvia Nordskar (789), Camilla Magliano (766) y Julia Font (763), con un cuadro masculino de altísimo voltaje liderado por Frédéric Tranchand (932), Manuel Merillas (927), Roberto Delorenzi (921) y Alain Santamaría (911).

Y en la 24K, la pelea apunta a nombres como Ruth Aldea (648), Sònia Amor (634) y Silvia García (602), con Iban Larrea (868), Adrián Ivars (843) y Lleïr Barcons (797) en hombres.