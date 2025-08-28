Courtney Dauwalter, la mujer que domina el ultra trail sobre UTMB: "Quiero que duela de verdad"

Courtney Dauwalter vuelve a Chamonix con una sonrisa tan amplia como la cordillera que rodea al Mont Blanc. La estadounidense, gran dominadora del ultra trail femenino y capaz de codearse con los mejores hombres del planeta, afronta la edición 2025 del UTMB con ilusión renovada. Tres veces campeona de la prueba, récords en su palmarés y un aura casi mítica, la de Minnesota se muestra con ganas de reencontrarse con esa magia que, según reconoce, perdió en 2023.

"Necesitaba volver. Mi bucle de 2023 fue muy duro, con mucho sufrimiento y pocos momentos de alegría. Terminé agradecida de cruzar la meta, pero sabía que quería regresar para escribir un recuerdo distinto", confiesa. Aquella edición coincidió con su desafío titánico de encadenar Western States, Hardrock y UTMB en un mismo verano. El cuerpo aguantó, pero la factura fue alta. Ahora llega fresca, con una temporada planteada con más control y menos competiciones, un matiz que puede marcar la diferencia.

Dauwalter no esconde lo que busca: "Quiero vivir la experiencia completa de 100 millas: la noche, los kilómetros más duros, el dolor en las piernas... Quiero que duela de verdad".

Su manera de entender el ultra trail es tan sencilla como radical: se trata de coleccionar memorias, aunque para ello haya que atravesar momentos de sufrimiento. "Este deporte es especial porque te permite descubrir lugares nuevos con tus pies. No saber qué habrá tras una curva o en la cima de una montaña es una de mis cosas favoritas".

Probó sin éxito las 200 millas de Cocodona

En los últimos años ha explorado continentes y distancias. Intentó de nuevo los 200 millas en Cocodona, se probó en Lavaredo y acompañó a su pareja Kevin Schmidt en carreras en Europa. Entre Leadville, su base en Colorado, y los Alpes, ha mezclado entrenamiento en altura con el desnivel más vertical del Viejo Continente. "El terreno europeo es más directo, menos de andarse con rodeos. Es una buena mezcla, pero gran parte del trabajo lo hemos hecho en casa", explica.

Más allá de los datos, Courtney encarna un espíritu que conecta con el público. En 2023 vivió un momento inolvidable en el Col de la Forclaz, donde cientos de personas improvisaron una fiesta en su honor. Este año espera algo similar en Vallorcine: "Es increíble la energía de la gente. Cada high five en el recorrido te impulsa hacia adelante. Ojalá llegue allí para sentir ese empuje y afrontar la última subida con más fuerza".

Su humildad choca con el pedestal que ocupa en el ultra trail mundial. Para muchos es la mejor corredora de todos los tiempos y una de las pocas capaces de batirse con los hombres en igualdad de condiciones. Ella lo relativiza: "Son 100 millas y puede pasar cualquier cosa. No doy nada por seguro". Ese respeto por la montaña y la distancia es lo que la mantiene vigente.

Chamonix vibra de nuevo. Miles de corredores aficionados, familiares y fans se agolpan en las calles empedradas de la capital del trail para despedir a la gran favorita. Courtney Dauwalter sonríe, se coloca su inseparable gorra y repite la frase que resume su filosofía: "Cien millas son cien millas. Lo importante es estar aquí para vivirlo".