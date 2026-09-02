Courteney Cox (62 años): "A medida que envejezco, me doy cuenta que es más importante para mí hacer pesas"

Courteney Cox (Alabama, 1964) es una actriz popularmente conocida por su papel como Monica Geller en la serie de televisión Friends y la saga de películas Scream. Además, la estadounidense ha recibido un premio del Sindicato de Actores y una nominación a los Globos de Oro como mejor actriz por su interpretación en Cougar Town.

La intérprete recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood en 2023. Detrás de las cámaras, Courteney Cox también ha desarrollado su carrera como productora de televisión y directora de cine. De hecho, es cocreadora de la productora Coquette Productions, junto a su exmarido, David Arquette.

A sus 62 años, la artista norteamericana sigue en plena actividad. Recientemente, ha formado parte del reparto de Scream 7 y ha dirigido la película independiente Evil Genius, protagonizada por Patricia Arquette y David Harbour. Para mantenerse en forma, Courteney dejó de fumar y sigue una rutina de entrenamiento con su entrenador personal.

Courteney Cox arrasa en Instagram con un vídeo al estilo de Missy Elliott / .

"Hago Pilates tres veces por semana con una profesora increíble, Jessica McTighe. También me gusta caminar y luego correr. Camino un minuto y luego corro otro. Intento hacerlo durante 30 minutos, tres veces por semana", explicó a la revista People.

Además, la estrella de televisión aseguró que para "tonificar, me gusta usar esas bandas y caminar por el suelo de lado a lado y luego de frente". De hecho, no es el único deporte que practica durante la semana: "También juego al tenis los domingos. Es un fastidio no poder reservar los entrenamientos. Cuando estoy de baja dos semanas, soy muy constante y digo: 'Vaya, mi cuerpo está mucho mejor'. Pero de repente, no puedo entrenar dos semanas y empezar de cero".

Friends / NBC

No obstante, Courteney reconoció a la revista Marie Claire que el entrenamiento de fuerza es clave en su rutina: "A medida que envejezco, me doy cuenta de que es más importante para mí hacer pesas. Es increíble cómo antes era muy musculosa, pero ya no tanto".

Durante una entrevista con British Vogue, la actriz de Friends explicó en qué consistía el plan de entrenamiento que realizaba con su entrenador, tres veces por semana: "Mi entrenador me obliga a hacer ejercicio. Digamos que estoy en la cinta tres minutos, luego en la máquina, luego hago prensa de piernas y me hace hacer abdominales. Creo que las máquinas son mucho más divertidas que el trabajo en colchoneta".

Por último, la artista contó a Glamour que también hace baños de agua fría siempre que puede. "Pensaba que nunca haría una zambullida en agua fría. Pensé que lo odiaría, pero me encanta. Me siento genial durante horas", destacó al citado medio.