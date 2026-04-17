Correr está bien, pero un runner debe hacer estos entrenamientos de fuerza a la semana para mejorar

No importa si acabas de empezar a correr o estás entrenando para una maratón, el entrenamiento de fuerza es un ejercicio muy valioso para mejorar. De hecho, aumentar la fuerza puede ayudarte a prevenir lesiones.

La musculatura es una parte fundamental para disfrutar del running durante más tiempo y tener una actividad física más longeva. Los tobillos, las rodillas y la cadera sufren del impacto contra la superficie cada vez que se produce una zancada.

Además, ejercitar la musculatura tiene impacto en el rendimiento del corredor. Según un estudio publicado en 'Journal of Strenght and Conditioning Research', entrenar fuerza mejora hasta un 4,6% del rendimiento en pruebas de distancia, desde los 1.500 metros hasta los 10k.

En este sentido, el experto y formador de runners, Carlos Rojo, explicó en su Instagram que "muchos corredores creen que para mejorar solo hay que correr más. Más kilómetros, más series, más fondo".

Sin embargo, la realidad es que el entrenamiento de fuerza puede marcar una gran diferencia del rendimiento y prevenir lesiones. En la publicación, el corredor asegura que algunos runners se centran tanto en mejorar su carrera que acaban olvidándose de los músculos.

"Nos enfocamos tanto en el sistema cardiovascular (entrenamiento metabólico) que nos olvidamos del sistema muscular. ¿El resultado? Sobrecompensaciones, sobrecargas y lesiones", detalla el divulgador en redes sociales.

Grupo de personas mayores corriendo al aire libre / Sport

"Cuanto mejor estés a nivel muscular, mejor será tu postura, tu zancada y tu forma de correr", afirma Rojo. "Te moverás con más estabilidad y fluidez, y eso se traduce en correr más rápido y con menos esfuerzo", subraya el entrenador.

Asimismo, el experto en running revela cuántos entrenamientos de fuerza hay que hacer a la semana: "Los que puedas realmente. Mínimo uno o dos, aunque lo ideal serían dos. En mi caso suelo dedicar el lunes y el viernes a entrenamiento de fuerza y en esos días no corro".