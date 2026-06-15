Ni correr ni pesas: este entrenamiento en el agua promete cardio y fuerza al mismo tiempo

Las actividades acuáticas siguen ganando adeptos entre quienes buscan mantenerse en forma sin someter sus articulaciones a grandes esfuerzos. Entre ellas destaca el watercycling, una disciplina que combina los principios de la bicicleta estática con las propiedades del ejercicio en el agua.

Esta modalidad se practica sobre bicicletas fijas sumergidas en una piscina, generalmente con el agua a la altura del pecho. Durante la sesión, los participantes pedalean mientras vencen la resistencia natural del agua, lo que obliga a trabajar no solo las piernas, sino también el abdomen, la espalda y los brazos para mantener la estabilidad y realizar distintos movimientos complementarios.

Aunque su popularidad ha crecido en los últimos años, sus orígenes se remontan a finales de la década de 1990, cuando comenzó a utilizarse como herramienta de rehabilitación. Posteriormente evolucionó hasta convertirse en una actividad de fitness cada vez más presente en centros deportivos y piscinas especializadas.

Una de las principales ventajas del watercycling es que permite realizar un entrenamiento cardiovascular exigente con un impacto reducido sobre las articulaciones. Gracias a la flotabilidad del agua, el peso corporal se reduce significativamente, lo que disminuye la presión sobre rodillas, caderas y columna vertebral.

Los especialistas destacan que esta característica convierte a la disciplina en una alternativa especialmente interesante para personas con sobrepeso, adultos mayores o quienes se encuentran en procesos de recuperación tras una lesión. Además, diversos estudios han observado mejoras en la movilidad y en la reducción del dolor en pacientes con problemas articulares, especialmente aquellos afectados por artrosis de rodilla.

Las sesiones suelen durar alrededor de 45 minutos y combinan diferentes ritmos de pedaleo, cambios de intensidad y ejercicios complementarios para la parte superior del cuerpo. La música desempeña un papel importante, ya que ayuda a marcar la velocidad de trabajo y a aumentar progresivamente la exigencia física.

Más allá de sus beneficios musculares, el watercycling también puede contribuir a mejorar la resistencia cardiovascular. Algunas investigaciones sugieren incluso que el gasto energético durante estas sesiones puede ser superior al de una bicicleta convencional realizada a una intensidad similar, debido a la resistencia constante que ejerce el agua.