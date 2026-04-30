Ni correr ni pesas: el ejercicio que derrite grasa abdominal más rápido y sin material

Reducir la grasa abdominal es uno de los objetivos más habituales para quienes deciden empezar a hacer ejercicio. Durante años, salir a correr ha sido una de las opciones más recomendadas, pero hay un entrenamiento mucho más eficaz que está ganando protagonismo: los burpees.

Como muchos de vosotros ya sabés, se trata de un ejercicio de alta intensidad que se ha convertido en una alternativa muy completo ya que permite quemar una gran cantidad de grasas en poco tiempo sin necesidad de equipamiento.

Además, activa múltiples grupos musculares al mismo tiempo, convirtiéndose en una opción especialmente eficiente para quienes buscan resultados rápidos.

Los burpees forman parte del entrenamiento conocido como HITT (intervalos de alta intensidad), un método que no solo aumenta el gasto calórico durante la actividad, también a posteriori. Un efecto conocido como 'afterburn' que consigue que el cuerpo siga quemando energía incluso en reposo.

A diferencia de correr, que se centra especialmente en el tren inferior, los burpees implican piernas, brazos, abdomen y sistema cardiovascular. Por eso, su impacto en la quema de grasa (sobretodo en la zona abdominal) puede ser mayor.

El deporte durante la menopausia es fundamental para evitar la pérdida de masa muscular y la grasa abdominal / Freepik

La ejecución es sencilla, pero exigente. Se comienza de pie, se baja a posición de sentadilla, se apoyan las manos en el suelo y se lanza el cuerpo hacia atrás hasta quedar en plancha. Después, se vuelve a la posición inicial con un salto y se termina de pie. Todo en un único movimiento continuo.

Con apenas 20 repeticiones seguidas, completas un entrenamiento intenso y eficaz en pocos minutos. De ahí que sea una opción ideal para personas con poco tiempo o que prefieren entrenar en casa.

Sin embargo, el ejercicio por sí solo no es suficiente y la alimentación es clave para reducir tu grasa abdominal. Prioriza alimentos de origen vegetal, incluye proteínas magras y reduce el consumo de azúcares para notar más cambios.