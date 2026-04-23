Ni correr ni nadar: Harvard recomienda este ejercicio para evitar caídas a partir de los 70

La esperanza de vida aumenta con el paso del tiempo. Hoy en día podemos ver a personas mayores con más de 70 años realizando deporte al aire libre. Además, las actividades permiten mantener y crear vínculos sociales que también benefician el estado de ánimo.

Con la edad, es habitual que las capacidades físicas se reduzcan. En este sentido, es fundamental hacer ejercicios que mejoren la movilidad de la rutina diaria, reduciendo el riesgo de sufrir una caída.

Según un estudio publicado en la Revista Española de Geriatría y Gerontología, una de cada tres personas mayores de 65 años sufre al menos una caída al año en España, aproximadamente.

Para evitarlo, el Tai Chi ha demostrado ser un ejercicio efectivo para mantener el equilibrio y evitar caídas. Esta disciplina no requiere de gimnasio, maquinaria o una condición física especialmente en forma.

Un hombre practicando Tai Chi al aire libre / FREEPIK.

Según los resultados de un análisis publicado en PubMEd, el Tai Chi puede reducir la tasa de caídas cerca de un 43% en menos de 12 meses. De hecho, el porcentaje aumenta hasta el 50% si hablamos de caídas con lesiones.

La Escuela de Medicina de Harvard también publicó un estudio que recomendaba las artes marciales para mayores de 55 años. Adaptado a las capacidades de cada uno, el Tai Chi requiere buena postura, respiración y coordinación en cada postura.

"La calma y las emociones controladas mejoran la coordinación y el tono muscular, al mismo tiempo que protegen las articulaciones del esfuerzo excesivo", señalaron los investigadores.

Según el artículo, esta disciplina "puede transformar cómo mejorar la percepción del envejecimiento y el estado físico". En este aspecto, es un ejercicio ideal para las personas que quieren mejorar su autonomía.