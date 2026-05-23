SALUD
Correr está bien, pero este es el mejor ejercicio que los mayores de 65 años pueden hacer para fortalecer sus piernas
Se trata de una actividad completa, sencilla y accesible que hace trabajar numerosos músculos clave
A medida que transcurre el tiempo, las actividades cotidianas y más impensables como subir unas escaleras o montarse en un autobús empiezan a hacerse cada vez más difíciles, y por ello resulta indispensable comprometerse con la actividad física.
Aproximadamente a los 65 años, el cuerpo empieza a perder fuerza, masa muscular, densidad ósea y equilibrio, por lo que se hace crecientemente necesario hacer ejercicio, incluyendo aquellos que permitan facilitar la rutina de las personas mayores.
En este contexto, a pesar de que alternativas como correr o hacer gimnasia están bien, se ha constatado que el simple y accesible acto de subir y bajar escaleras con rampa es el mejor ejercicio para fortalecer las piernas y ganar autonomía corporal.
Dado que trabaja músculos clave del tren inferior, tales como los cuádriceps, gemelos, glúteos y tobillos, y gracias a que la rampa permite suavizar el esfuerzo, esta específica configuración de la actividad física refuerza la coordinación y la movilidad sin tener que arriesgarse al levantar peso o moverse rápido.
Considerando que replica gestos cotidianos como subir una cuesta, entrar en un autobús, o montarse en una acera, los cuales se hacen difíciles con la edad, este ejercicio ayuda a hacer que se vuelvan nuevamente accesibles y realizables sin siquiera pensarlo.
Para hacerlo correctamente, se insta a empezar despacio, haciendo tan solo un par de subidas suaves al día con calzado estable, manos en la barandilla y pasos firmes, y luego aumentar la intensidad según se experimente un desarrollo.
Cualquier lesión o dificultad ameritaría tratarla con un fisioterapeuta, sobre todo si se utiliza bastón o muleta para aprender a hacerlo sin errores ni complicaciones, pero incluso en estas circunstancias se trata de un ejercicio factible, por lo que no hay excusas para empezar a cumplirlo.
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