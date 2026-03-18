Correr más allá de los límites: una maratón contra todo pronóstico en Barcelona

En la última edición de la Maratón de Barcelona, la historia de Álvaro Galiano se convirtió en uno de los grandes ejemplos de superación. El corredor popular completó los 42,195 kilómetros con insuficiencia cardíaca, consecuencia de un tratamiento oncológico tras ser diagnosticado de cáncer, una enfermedad que sigue activa aunque actualmente en fase controlada. Su presencia en la línea de salida ya era una victoria; cruzar la meta, un hito que trasciende lo deportivo.

¿Qué significó para ti cruzar la meta de la Maratón de Barcelona?

Cruzar la meta ha sido mucho más que correr 42 kilómetros. No pensé en tiempos ni en ritmos, ni nada parecido. He pensado en todo lo que había atrás: muchísimos meses de entrenamiento, nutrición adaptada día a día, el apoyo de mi pareja, familia y amigos, y el increíble plan de entrenamiento que me prepararon Llure y Blanca de SportyHangover.

Durante la carrera, ¿hubo algún momento en el que recordaras especialmente todo lo que has pasado en tu proceso de enfermedad y recuperación?

Sí, sobre todo en los momentos más duros. Cuando el cuerpo te pide parar y el corazón te pide tregua, es inevitable acordarte de todo lo vivido. Pero aquí entra en juego ese punto de morbo, ya que ese “sufrimiento” lo estaba eligiendo yo, y el hecho de saber eso me daba una fuerza increíble.

Hubo algo muy bonito: llevaba una lista de 42 audios, uno por cada kilómetro, con mensajes de personas cercanas que me dedicaban unas palabras. Eso me daba un plus de energía increíble. Más de uno me hizo llorar en plena carrera, y eso tiene mérito, porque soy una persona a la que le cuesta mucho llorar.

Ahora que ya has conseguido algo que parecía imposible, ¿cuál es el próximo sueño o desafío que te gustaría cumplir?

Ahora quiero descansar y asimilar lo vivido. El hecho de haber sido, probablemente, la primera persona en correr una maratón con cáncer e insuficiencia cardíaca conlleva una gran responsabilidad, y espero estar a la altura.He buscado bastante y no he encontrado ningún caso similar documentado. Y si lo hubiese, me encantaría conocer a esa persona y compartir la experiencia. Mi objetivo es mantenerme activo y seguir disfrutando del deporte. También me gustaría compartir mi experiencia para ayudar a otros. Y quién sabe, quizá probar con el triatlón en el futuro.

Además, soy médico, y no hay nada que me llene más que ayudar a los demás. Si puedo compartir esta experiencia y servir de apoyo a otras personas, sería otro sueño cumplido.

Terminar esta maratón con insuficiencia cardíaca es algo histórico. ¿Qué mensaje quieres enviar a otras personas que están luchando contra una enfermedad?

Les diría que cada proceso es único y que no hay que compararse con nadie. Cada uno conoce sus propias limitaciones, y siempre hay margen de mejora para avanzar. A veces no será una maratón, será dar un paseo o simplemente levantarse, y eso ya es muchísimo. Lo más importante es no perder el vínculo con la vida que quieres.

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Me gustaría finalizar con una conclusión que he sacado a lo largo de todos estos meses, y es que yo no he corrido contra la enfermedad, he corrido a pesar de ella.