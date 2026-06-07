Ni correr, ni levantar pesas, ni montar en bicicleta: el ejercicio que protege tu corazón y favorece una mejor circulación

Con el paso del tiempo, mantenerse activo deja de ser una cuestión estética para convertirse en una herramienta clave para preservar la salud y la calidad de vida. Por eso, cada vez más especialistas ponen el foco en actividades que permitan cuidar el cuerpo sin someter las articulaciones a un desgaste excesivo.

Aunque caminar a diario o utilizar una bicicleta estática siguen siendo dos de las recomendaciones más habituales entre los adultos mayores, hay otras prácticas que destacan por su capacidad para fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la circulación de forma eficaz, todo ello con un impacto reducido sobre el organismo.

El ejercicio ideal para proteger tu corazón

Una de sus grandes ventajas es que puede practicarse prácticamente en cualquier lugar y adaptarse a distintos niveles de condición física. No hace falta apuntarse a un centro especializado ni invertir en material caro para empezar. Aun así, muchas personas siguen pasándolo por alto frente a actividades más exigentes físicamente.

Hablamos del yoga, una disciplina que combina movimiento, equilibrio y control de la respiración. Aunque suele quedar en segundo plano frente al gimnasio o los entrenamientos cardiovasculares, cada vez más expertos destacan sus beneficios para mantener la movilidad, reducir el estrés y mejorar el bienestar general.

Persona mayor haciendo yoga / SPORT

Este tipo de ejercicio tiene un efecto muy completo sobre el organismo, ya que no solo pone en movimiento distintos grupos musculares, sino que también estimula la respuesta del sistema nervioso.

Como consecuencia, el corazón trabaja de forma más eficiente para distribuir la sangre por todo el cuerpo, algo que con el tiempo puede traducirse en una mejor capacidad cardiovascular y una mayor resistencia física.

Además de trabajar la flexibilidad y el equilibrio, el yoga destaca por la importancia que da a la respiración y al control del cuerpo.

La combinación de ejercicios suaves, respiración consciente y momentos de relajación ayuda a que el organismo funcione de una manera más eficiente, algo que puede reflejarse en una menor frecuencia cardiaca en reposo y una mejor capacidad pulmonar.