Correr más lento para ir más rápido: así funciona el método 80/20 que utilizan los runners

Cada vez más personas se animan a salir a correr. El running es uno de los deportes que más está creciendo en los últimos años. Esta actividad es muy accesible para los nuevos corredores, ya que solo hacen falta unas buenas zapatillas y ganas de entrenar. No obstante, la motivación puede jugar en contra de los más inexpertos.

Entre los principiantes, es frecuente sentir algo de frustración cuando no se consiguen los objetivos. Para solucionarlo, algunos corredores empiezan a entrenar más veces, más rápido y con más intensidad. Como resultado, la mayoría de personas sufren más fatiga y el riesgo de lesión se incrementa. Al contrario, los corredores más experimentados utilizan la premisa de correr más lento para ir más rápido.

En este sentido, varios estudios han demostrado que el método 80/20 es uno de los más efectivos para el running. Así lo afirma uno de los fisiólogos de deporte de la Universidad de Adger, en Noruega. "Según nuestra investigación, los atletas de élite entrenan alrededor del 80% del tiempo en lo que llamaríamos baja intensidad, y solo pasan el otro 20% entrenando duro", detalló el experto.

De forma errónea, algunos aficionados corren a diario buscando el límite. "Muchos de estos corredores recreativos sienten que deben ir cada vez más fuerte, por eso se centran en hacer una gran cantidad de entrenamientos", comienza el especialista.

Aunque podría haber una ligera mejora al principio, no es sostenible a largo plazo: "Mejoran en el inicio, sin embargo, a medida que pasa el tiempo se estancan. El problema es que se cansan demasiado cuando hacen sesiones de alta intensidad", apunta el autor.

El entrenador personal Adrián Rodríguez explicó que el método 80/20 "se asocia a una mejora significativa en el rendimiento deportivo". Según el profesional, seguir un ritmo muy acelerado "no es sólo contraproducente cuando el objetivo es ponerse en forma. También es inviable desde un punto de vista físico".

Por su parte, Rodríguez destaca los beneficios de correr a bajo ritmo: "Fortalece los sistemas cardiovasculares y respiratorios, que al funcionar de forma más eficiente facilitan que tenga que hacerse un menos esfuerzo en las carreras de alta intensidad".

Además, hacer running con baja intensidad fortalece las fibras musculares de contracción lenta. "Al fortalecer estas fibras que usamos continuamente en nuestra actividad cotidiana -al sentarnos, levantarnos, caminar...- aumentamos nuestra capacidad aeróbica y podemos mantener un ritmo constante durante una carrera de larga distancia", sentencia el entrenador.