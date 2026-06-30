Ni correr más ni durante más tiempo: el entrenamiento 80/20 es la opción ideal para mayores de 40 años

Han sido muchos los años que se ha pensado que mejorar el rendimiento al correr o montar en bicicleta dependía de acumular más kilómetros o entrenar cada vez con mayor intensidad.

Menos mal que la ciencia avanza y cada vez más estudios respaldan un enfoque muy diferente: el entrenamiento 80/20, un método que apuesta por combinar sesiones muy suaves con esfuerzos de alta intensidad con el objetivo de obtener mejores resultados.

A priori, la idea es muy sencilla. Aproximadamente el 80% del tiempo de entrenamiento se dedica a trabajar a una intensidad baja, a un ritmo cómodo que permite mantener una conversación sin dificultad.

El 20% restante se reserva para ejercicios exigentes, como series o intervalos de alta intensidad, en los que el esfuerzo se acerca al máximo.

Personas mayores ejercitándose en una piscina / Sport.es

Se trata de un sistema popularizado por el investigador noruego Stephen Seiler después de analizar la forma de entrenar de muchos deportistas de élite. Llegó a concluir que los mejores atletas no siempre estaban al límite, sino que alternaban de forma muy marcada los esfuerzos suaves con los intensos.

Los beneficios de esta modalidad de entrenamiento son especialmente interesantes para aquellas personas que ya han cumplido 40 años. Con el paso del tiempo, el organismo necesita más tiempo para recuperarse el esfuerzo y aumenta el riesgo de fatiga acumulada si todas las sesiones se hacen a una intensidad media.

El método 80/20 termina reduciendo esa sobrecarga y permite mantener una mayor constancia durante semanas o incluso meses.

Lo mejor de todo es que aplicar esta técnica no exige equipamiento complejo. Basta con controlar que la mayoría de los entrenamientos se hacen a un ritmo relativamente cómodo y reservar únicamente una pequeña parte de la semana para esos esfuerzos que suponen un trabajo más intenso.